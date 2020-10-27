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    Столкнется ли «Реал» с трудностями в Менхенгладбахе?

    «Боруссия» М — «Реал». Прогноз (к. 1.70) на тоталы в матче Лиги чемпионов 27 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Реал»
    Тони Кроос
    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» М будет принимать «Реал». Игра пройдет на стадионе «Боруссия Парк» 27 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Реал».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 27 Октября 2020 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» М

    На счету немецкой команды из Менхенгладбаха имеется 1 балл. Пока в Группе B черно-бело-зеленые находятся на второй строчке. В дебютной встрече была ничья с «Интером» в Милане (2:2).

    В домашнем первенстве «Боруссия» М сыграла в пяти турах. В ходе этих матчей «жеребята» сумели набрать 8 очков. На старте сезона «Гладбах» разгромил «Обернойланд» в Кубке страны (8:0).

    А уже в первом туре Бундеслиги было поражение от «Боруссии» Д на «Сигнал Идуна Парк» (0:3). Во втором матче подопечные Марко Розе расписали мировую с «Унионом» (1:1).

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    Первую победу в чемпионате команда добыла 3 октября, обыграв «Кельн» (3:1). Затем «Гладбах» разошелся миром с «Вольфсбургом» (1:1) и победил «Майнц» (3:2).

    «Реал»

    Мадридский клуб в Лиге чемпионов пока без набранных очков. В Группе В «сливочные» находятся на последнем месте. В первой игре они уступили дома «Шахтеру» (2:3).

    А в Примере команда Зинедина Зидана успела принять участие в 6 матчах. Накопив 13 баллов, она заняла второе место в таблице, уступая «Реалу Сосьедад», который сыграл в семи турах, всего 1 пункт.

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    • На старте Ла Лиги «Реал» расписал мировую как раз с «Реалом Сосьедад» (0:0), после чего «королевский клуб» победил «Бетис» (3:2), «Вальядолид» (1:0) и «Леванте» (2:0).

    А первое поражение в сезоне мадридцы потерпели в противостоянии с «Кадисом» (0:1). После провальной игры с «Шахтером» «бланкос» прихлопнули «Барселону» в Эль Класико (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Боруссии» М в игре второго тура Лиги чемпионов букмекеры дают коэффициент 3.78, на ничью они предлагают поставить за 4.16, а на победу «Реала» — за 1.92.

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    В гостевом поединке мадридцы столкнутся с сопротивлением «Гладбаха». «Боруссия» на своем поле, безусловно, даст бой проблемному «Реалу».

    В заявку «сливочных» на этот матч попал Эден Азар, который в будущем может улучшить результативность команды, однако в игре ЛЧ много голов не будет.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.70. 0

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    «Боруссия» М — «Реал». Прогноз (к. 1.70) на тоталы в матче Лиги чемпионов 27 октября 2020 года. Прогноз на «Боруссия» М — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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