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    Сможет ли «Динамо» набрать три очка в игре против «Сочи»?

    «Динамо» — «Сочи». Прогноз (к. 2.54) и ставки на чемпионат России 24 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Сочи»
    «Динамо» набрало 13 очков в шести домашних матчах
    Московское «Динамо» сыграет на своем поле против «Сочи» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч состоится 24 октября, начало — в 14:00 мск. Прогноз на «Динамо» — «Сочи».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Октября 2020 года
    Динамо
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    •  Динамо 14:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    «Динамо»

    На прошлых выходных «Динамо» провело первый матч под руководством Сандро Шварца. И первый блин получился комом, бело-голубые проиграли в дерби ЦСКА со счетом 1:3.

    Однако некоторые отмечали, что в игре «Динамо» было немало позитивных моментов, несмотря на то, что немецкий специалист прибыл в столицу России буквально за неделю до встречи с «армейцами».

    В турнирной таблице РПЛ «Динамо» опустилось на восьмое место. На данный момент в активе столичного клуба 17 очков, а отставание от лидирующих «Зенита» и «Спартака» составляет семь пунктов.

    Стоит отметить, что в текущем сезоне «Динамо» успешно играет на своем поле. В шести матчах РПЛ бело-голубые набрали 13 очков. Единственное домашнее поражение «Динамо» потерпело в игре с «Рубином». При этом можно вспомнить победы над «Ростовом», «Зенитом» и «Краснодаром», которые так и не смогли забить динамовцам хотя бы один мяч.

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    Несмотря на многочисленную критику, «Динамо» все-таки умеет играть на результат.

    «Сочи»

    Тем временем «Сочи» после невероятно бодрого старта слегка забарахлил, из-за чего опустился в турнирной таблице на шестое место, пропустив вперед ЦСКА, «Локомотив» и «Ростов».

    Туром ранее сочинский клуб проиграл в гостях «Зениту» со счетом 1:3. Другой вопрос, как относиться к этому результату. Ни для кого не секрет, что многие другого исхода в этом матче и не ждали.

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  • 19/10/2020

    • В четырех последних матчах «Сочи» набрал четыре очка. Кроме «Зенита», обыграть команда Владимира Федотова также смог тульский «Арсенал».

    Но все же в этот период был и позитив. Например, «Сочи» лихо разобрался с «Ростовом», в том числе благодаря дублю Антона Заболотного. Ничья с «Крансодаром» тоже отлтичный результат.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Динамо» за 2.11, на ничью за 3.35, а на «Сочи» — за 3.95.

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    Похоже, надо привыкать к тому, что матчи с участием «Динамо» теперь не будут скучными. При Шварце игра бело-голубых, скорее всего, станет более открытой и акцентированной, в первую очередь, на атаку.

    Ставка — общий тотал матча больше 2,5 за 2.54. Коэффициент на данное событие серьезно завышен, «Динамо» и «Сочи» в предыдущих матчах доказали, что способны «пошуметь» у чужих ворот.

    И вторая ставка — тотал второго тайма больше 1,0 за 1.77. Самое интересное, как обычно, начнется после перерыва. 0

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    «Динамо» — «Сочи». Прогноз (к. 2.54) и ставки на чемпионат России 24 октября 2020 года. Прогноз на «Динамо» — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.54
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