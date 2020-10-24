«Атлетико» — «Бетис». Прогноз (к. 3.32) и ставки на чемпионат Испании 24 октября 2020 года

Мадридский «Атлетико» встретится на своем поле с «Бетисом» в рамках седьмого тура чемпионата Испании. Матч состоится 24 октября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Бетис».

«Атлетико»

Для «Атлетико», который в августе играл в плей-офф Лиги чемпионов, это будет всего лишь пятый матч в новом сезоне Ла Лиги. В четырех предыдущих мадридский клуб набрал восемь очков. Для «Атлетико» вполне нормальный результат.

Хотя вряд ли Диего Симеоне доволен, например, нулевой ничьей с «Уэской». Но в целом это неплохой старт для «Атлетико».

В первом туре «Атлетико» разгромил «Гранаду» со счетом 6:1, но после этого подобных подвигов со стороны «матрасников» не было. В уже упоминавшейся встречей с «Уэской», а потом и в матче с «Вильярреалом» «Атлетико» вообще ни разу не забил.

На прошлых выходных «Атлетико» прервал сухую серию, выиграв в гостях у «Сельты», но самое интересное случилось через несколько дней. «Атлетико» проиграл «Баварии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:4. Так больно команде Симеоне давно никто не делал.

«Бетис»

Тем временем «Бетис» сыграл уже шесть матчей, в которых набрал девять очков. Команда Мануэля Пеллегрини очень бодро стартовала, но потом начались проблемы.

В четырех предыдущих матчах «Бетис» потерпел три поражения, при этом в каждом случае пропуская по три мяча. Севильскому клубу «прилетело» от мадридского «Реала», «Хетафе» и «Реал Сосьедада».

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Из позитивного — гостевая победа над развалившейся «Валенсией» (2:0). В этом матче «Бетис» показал, возможно, свою идеальную игру. Но уже понятно, что стабильно играть на таком уровне «Бетис» не в состоянии.

Прогноз и ставка

На «Атлетико» в предстоящем матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Бетиса» — за 6.85.

После кошмарного матча с «Баварией» Диего Симеоне наверняка вспомнит про свои «автобусные» конспекты. И неважно, что матч пройдет на своем поле, а соперником будет не грозная «Бавария», а всего лишь «Бетис».

Минимальное количество голов и победа «Атлетико» — скорее всего, так завершится игра в Мадриде. 1:0 или 2:0 в пользу хозяев поля.

Ставка — победа «Атлетико» и общий тотал матча меньше 2,5 за 3.32. 0