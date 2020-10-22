«Вольфсберг» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

В рамках первого тура Лиги Европы австрийский «Вольфсберг» дома примет московский ЦСКА. Команды встретятся 22 октября на «Хипо-Арене». Начало матча в 22:00 по мск. Прогноз на «Вольфсберг» — ЦСКА.

«Вольфсберг»

В прошлом сезоне австрийский клуб занял третье место в национальном первенстве, на 15 очков отстав от чемпиона «Зальцбурга», и всего на 3 очка — от венского «Рапида», забравшего вторую путевку в ЛЧ.

Старт нового сезона «Вольфсбергу» не слишком удалось — австрийцы проиграли в чемпионате 3 матча из 4, начав с домашнего поражения от «Зальцбурга» — 1:3.

Затем «волки» на выезде победили в большинстве «Хартберг» (2:0), но за этим последовали поражения от ЛАСКа (1:3) в гостях и «Санкт-Пельтена» (2:4) дома.

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В последнем матче «Вольфсберг» вышел в 1/8 финала Кубка Австрии, победив по пенальти «Рид» (2:2, 4:3 по пенальти).

В чемпионате Австрии «черно-белые» идут на 9-м месте с 3 очками и разницей мячей 6-10.

ЦСКА

Армейцы проводят неплохой отрезок в чемпионате — август они закончили разгромом «Ахмата» (3:1), а после сентябрьской международной паузы победили дома «Спартак» (3:1).

В сентябре подопечные Гончаренко в гостях справились с «Уфой» (1:0). после чего потерпели домашнее поражение в дерби с «Локомотивом» (1:0).

После октябрьского перерыва на матчи сборных ЦСКА в гостях победил «Урал» (2:0) и на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

После 11 туров РПЛ армейцы с 22 очками идут на 3-м месте. Разница мячей 19-9, пять голов забил Константин Кучаев.

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Предстоящий матч пропустят травмированные Георгий Щенников и Арнор Сигурдссон.

Прогноз и ставки

На победу «Вольфсберга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.30, на ничью — 3.65, а на победу ЦСКА — 2.11.

В 8 из 10 матчей «Вольфсберга» в ЛЕ одна из команд покидала поле без забитых мячей. В 5 предыдущих матчах ЦСКА в Лиге Европы команды не забивали больше 2 голов.

Армейцы постараются набрать очки на выезде, слабый старт соперника в чемпионате показывает, что это возможно. Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет в Австрии.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,72 и «обе забьют» за 1,62. 0