ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Брюгге»ЛЧ. «Зенит» проиграл «Брюгге», «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном», «Локо» набрал очко в Австрии Маркус РашфордРашфорд снова правит в Париже. «Юнайтед» победил на «Парк де Пренс» «Ренн» — «Краснодар»Заявка на евровесну. «Краснодар» проявил характер во Франции
  • 21:46
    • «Шахтер» в Мадриде обыграл «Реал»
  • 21:46
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в Австрии
  • 16:53
    • «Спартак» проиграл «Енисею», но вышел в следующий раунд Кубка России
  • 22:34
    • Нападающий «Спартака» пропустит около трех недель
  • 22:09
    • «Торпедо» в овертайме обыграло ЦСКА
  • 21:15
    • Милнер сыграет против «Аякса» с первых минут
  • 21:14
    • Видаль, Санчес и Лукаку выйдут в старте «Интера» против «Боруссии»
    Все новости спорта

    «Вильярреал» начнет в еврокубках с победы?

    «Вильярреал» — «Сивасспор». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Вильярреал Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Сивасспор»
    Такефуса Кубо
    В матче первого тура Лиги Европы сыграют «Вильярреал» и «Сивасспор». Игра состоится на стадионе «Керамика» 22 октября. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Сивасспор».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа I 22 Октября 2020 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 22:00 Сивасспор Сивасспор
  • Сивас
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 8.50
  • Ставка!
    •

    «Вильярреал»

    К этой встрече «желтые» подходят с неплохими результатами. Они обыграли «Валенсию» в прошлом туре Примеры со счетом 3:1. Также была нулевая ничья с «Атлетико». Беспроигрышная серия началась с победы над «Алавесом»(3:1).

    В Лигу Европы «Вильярреал» отобрался напрямую, через чемпионат. Прошлый сезон команда провела неплохо, благодаря чему и заняла 5 место в турнирной таблице Примеры.

    В сезоне нынешнем «желтая субмарина» сыграла 6 официальных встреч, одержав 3 победы. Лишь в одном коллектив проиграл. Это случилось в матче с «Барселоной» (0:4).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Стоит отметить, что поединок пропустят Дани Парехо и Херард Морено. У них проблемы со здоровьем.

    «Сивасспор»

    У гостей сезон только начался. Они провели 4 матча. На старте «Сивасспор» уступил «Аланияспору» (0:2), а после этого коллектив одержал две победы и сыграл вничью.

    Команда отпраздновала успех в матчах против «Эрзурума» (2:1) и «Кайсериспора» (3:1). Единственный ничейный результат был в поединке с «Анкарагюджю» (0:0).

  • Лига Европы: фавориты и темные лошадки
  • Кто имеет лучшие шансы на успех в ЛЕ?
  • Вчера

    • «Сивасспор» не является опытным участником еврокубков. В последний раз команда участвовала в них 10 лет назад.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают на эту встречу такие коэффициенты: 1.33 на победу «Вильярреала», 5.30 на ничью и 10.5 на «Сивасспор».

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    На фоне «Сивасспора» «Вильярреал» выглядит куда более грозно. Клуб одержал три домашние победы подряд. Команда вполне может продлить эту серию.

    Давайте попробуем заиграть двойной вариант ставки. Прогнозируем победу хозяев и тотал больше 2.5 за 1.90. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Бавария — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Интер — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аякс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1352
  • Суперэкспресс на Лигу чемпионов 20-21 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Леганес — Сарагоса
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч ПСВ Эйндховен — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 19:55
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лех — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 19:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Левандовски и компания способны снова выиграть ЛЧ
  • Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки
    • 03:05 19/10/2020     Россия — Венгрия
  • Все устали. Сборная России так и не забила венграм
    • 03:06 15/10/2020     Юрген Клопп
  • «Ливерпуль» потерял былую неприступность
    • 02:47 18/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Вильярреал» — «Сивасспор». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года. Прогноз на «Вильярреал» — «Сивасспор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры