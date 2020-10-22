«Вильярреал» — «Сивасспор». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

«Вильярреал»
К этой встрече «желтые» подходят с неплохими результатами. Они обыграли «Валенсию» в прошлом туре Примеры со счетом 3:1. Также была нулевая ничья с «Атлетико». Беспроигрышная серия началась с победы над «Алавесом»(3:1).
В Лигу Европы «Вильярреал» отобрался напрямую, через чемпионат. Прошлый сезон команда провела неплохо, благодаря чему и заняла 5 место в турнирной таблице Примеры.
В сезоне нынешнем «желтая субмарина» сыграла 6 официальных встреч, одержав 3 победы. Лишь в одном коллектив проиграл. Это случилось в матче с «Барселоной» (0:4).
Календарь и таблица Лиги Европы
Стоит отметить, что поединок пропустят Дани Парехо и Херард Морено. У них проблемы со здоровьем.
«Сивасспор»
У гостей сезон только начался. Они провели 4 матча. На старте «Сивасспор» уступил «Аланияспору» (0:2), а после этого коллектив одержал две победы и сыграл вничью.
Команда отпраздновала успех в матчах против «Эрзурума» (2:1) и «Кайсериспора» (3:1). Единственный ничейный результат был в поединке с «Анкарагюджю» (0:0).
«Сивасспор» не является опытным участником еврокубков. В последний раз команда участвовала в них 10 лет назад.
Прогноз и ставка
Букмекеры дают на эту встречу такие коэффициенты: 1.33 на победу «Вильярреала», 5.30 на ничью и 10.5 на «Сивасспор».
На фоне «Сивасспора» «Вильярреал» выглядит куда более грозно. Клуб одержал три домашние победы подряд. Команда вполне может продлить эту серию.
Давайте попробуем заиграть двойной вариант ставки. Прогнозируем победу хозяев и тотал больше 2.5 за 1.90. 0