«Селтик» — «Милан». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Селтик» будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Селтик Парк» 22 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Селтик» — «Милан».

«Селтик»

На старте еврокубкового сезона футбольная команда из Глазго играла в квалификации Лиги чемпионов. Но в четвертьфинале она уступила «Ференцварошу» на своем поле (1:2).

После вылета из отборочного раунда ЛЧ «Селтик» начал биться в Лиге Европы. В полуфинале квалификации «кельты» переиграли «ФК Рига» (1:0).

В финальном поединке подопечные Нила Леннона прошли боснийский клуб «Сараево» (1:0). В домашнем первенстве команда из Глазго успела сыграть в десяти турах.

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В эти матчах «Селтик» набрал 25 очков и занял второе место в таблице. От лидеров он отстал на 4 пункта. В октябре «кельты» обыграли «Сент-Джонстон» (2:0) и потерпели поражение от «Рейнджерс» (0:2).

«Милан»

Перед началом сезона итальянский клуб выиграл в четырех матчах предсезонки. В товарняках красно-черные победили «Новару» (4:1), «Монцу» (4:1), «Виченца Виртус» (5:1) и «Брешию» (3:1).

После контрольных поединков «Милан» одержал верх над «Шемрок Роверс» в четвертьфинале квалификации Лиги Европы (2:0). А в первом туре Серии А «россонери» обыграли «Болонью» (2:0).

В следующем матче отборочного цикла подопечные Стефано Пиоли прошли «Буде/Глимт» (3:2). А в чемпионате страны миланцы победили «Кротоне» (2:0).

В финальной битве квалификации «Милан» одолел «Риу Аве» в серии пенальти (2:2, 9:8), после чего красно-черные взяли верх над «Специей» (3:0) и «Интером» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Селтика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.88, на ничью — 3.94, а на победу «Милана» — 1.76.

Миланцы добыли победы во всех матчах текущего сезона в разных турнирах. Команда Пиоли забивает не так много, но пропускает она еще меньше.

Однако в выездном поединке с «Селтиком» итальянцам будет сложно отстоять на ноль. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.87. 0