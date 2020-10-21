«Текстильщик» Иваново — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.70) и ставки на Кубок России 21 октября 2020 года

Ивановский «Текстильщик» встретится с тульским «Арсеналом» в рамках группового этапа Кубка России. Матч пройдет 21 октября на поле академии московского «Спартака», начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Текстильщик» Иваново — «Арсенал» Тула.

«Текстильщик»

В этом сезоне «Текстильщик» стартовал в Кубке России с 1/64 финала. Клуб из Иваново выиграл в гостях у «Чайки» со счетом 2:0.

В групповом этапе, который, как известно, в этом сезоне заменяет 1/32 и 1/16 финала, «Текстильщик» в первом матче разгромил белгородский «Салют» со счетом 3:0. Интересно, что все три мяча были забиты еще в первом тайме.

В ФНЛ у «Текстильщика» пока нет подобных успехов. Команда Сергея Павлова занимает 16-е место после 16-ти туров, набрав всего лишь 18 очков.

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Безвыигрышная серия «Текстильщика» в ФНЛ достигла уже семи матчей. Единственный позитив только в том, что клуб из Иваново после пяти поражений кряду дважды сыграл вничью 0:0.

«Арсенал»

Между тем, «Арсенал» в первом туре группового этапа тоже выиграл у «Салюта». Но, в отличие от «Текстильщика», тульский клуб дожал команду из Белгорода только в серии пенальти, за что получил не три очка, а два.

В Премьер-лиге дела у «Арсенала» идут с переменным успехом. Но в целом можно сказать, что это крепкий середняк элитного дивизиона.

На выходных «Арсенал» обыграл дома «Урал», а перед этим была ничья с «Тамбовом». В матчах с лидерами «Арсеналу» непросто, это понятно, но такого, чтобы «канониры» проигрывали без шансов, еще не было в этом сезоне.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Текстильщика» за 5.10, на ничью в основное время за 3.30, а на «Арсенал» — за 1.70.

Давно известно, что Кубок России это очень своеобразная история, от которой многие клубы РПЛ хотят как можно скорее избавиться. Не все, конечно, но многие.

Если говорить про «Арсенал», то для тульского клуба кубок является, по сути, единственной возможностью добиться какого-то успеха в сезоне. «Химки» же смогли в прошлом сезоне дойти до финала.

В общем, будем думать, что гости заинтересованы в успешном выступлении в Кубке России. Ставка — победа «Арсенала» за 1.70. А также ставка на тотал «Арсенала» больше 1,5 за 1.98. 0