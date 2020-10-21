ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мемфис ДепайТрансферный дайджест. 13-19 октября «Арсенал» может выиграть Лигу ЕвропыЛига Европы: фавориты и темные лошадки Левандовски и компания способны снова выиграть ЛЧЛига чемпионов: фавориты и темные лошадки
  • 17:41
    • Топ-клубы Европы ведут переговоры о создании Европейской Премьер-лиги
  • 17:52
    • «Реал» опубликовал заявку на матч с «Шахтером»
  • 17:47
    • Озил и Сократис будут исключены из заявки «Арсенала» на АПЛ
  • 17:07
    • Миранчук попал в состав «Аталанты» на матч с «Мидтьюлланном»
  • 11:55
    • УЕФА назначил арбитров на матч между «Вольфсбергом» и ЦСКА
  • 11:22
    • «Авангард» выменял Якупова у «Амура»
    Все новости спорта

    «Ахмат» без проблем обыграет «Шинник»?

    «Шинник» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Кубка России 21 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Шинник Прогнозы на Ахмат
    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Ахмат»
    Андрей Талалаев
    В рамках третьего тура Кубка России «Шинник» в Ярославле примет грозненский «Ахмат». Матч состоится 21 октября на одноименном стадионе. Стартовый свисток дадут в 18:30 по мск. Прогноз на «Шинник» — «Ахмат».
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа 6 21 Октября 2020 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 18:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.00
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.35
  • Ставка!
    •

    «Шинник»

    Хозяева попали в затяжную серию без побед. Она началась 19 сентября и с того момента было сыграно 8 поединков — две ничьи и 6 поражений.

    еще одной отличительной чертой команды является ее дырявая оборона. Лишь в прошлом матче с «Аланией» «Шинник» пропустил 4 мяча (4:4). До этого «черно-синие» проиграли брянскому «Динамо» 0:2 и «Нефтехимику» (1:2).

    В Кубке России, в групповой стадии, «Шинник» проиграл клубу «Знамя» Ногинск со счетом 0:3. Это было техническое поражение. Сейчас коллектив в аутсайдерах группы.

    Прогнозы на ФНЛ

    В шести последних выступлениях коллектив пропускал как минимум два гола. Клуб забивал в двух последних матчах, а до этого молчал на протяжении четырех игр.

    «Ахмат»

    У гостей с победами сейчас тоже не клеится. Они победили только в одной из четырех встреч, одолев «Урал» 2:0. За этот период клуб проиграл «Динамо» (0:2) и «Ростову» (0:3), а также сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

    «Ахмат» является лидером в группе по Кубку России благодаря победе над соперником из Ногинска. В первом туре грозненский коллектив победил со счетом 3:0.

  • Матчи, матчи и еще раз матчи. Дорога на ЧМ-2022 будет непростой
  • Футбольный календарь трещит по швам из-за огромного количества запланированных встреч
  • 13/10/2020

    • «Зеленые» не побеждали в трех выездных поединках подряд — 2 поражения и одна ничья.

    У «Ахмата» нет никаких серьезных кадровых потерь. Вся команда готова к выездной встрече.

    Прогноз и ставка

    С огромным перевесом «Амат» является фаворитом поединка. Букмекеры дают на победу команды за 1.31, а на «Шинник» они предлагают 10.0. Ничья оценивается коэффициентом 4.90.

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Скорее всего, что «Шиннику» в этой игре ничего не светит. Все-таки в РПЛ «Ахмат» выступает не так уж плохо, показывает зубы даже некоторым топам турнира. Небольшой спад в игре бывает, но в этот раз подопечные Талалаева должны взять свое.

    Ставим на фору 2 (-1.5). Этот вариант для ставки предлагается с коэффициентом 1.96. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Зенит — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ренн — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Челси — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лацио — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Барселона — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  7.25
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Велес — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Левандовски и компания способны снова выиграть ЛЧ
  • Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки
    • Вчера в 03:05     Россия — Венгрия
  • Все устали. Сборная России так и не забила венграм
    • 03:06 15/10/2020     Юрген Клопп
  • «Ливерпуль» потерял былую неприступность
    • 02:47 18/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Шинник» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Кубка России 21 октября 2020 года. Прогноз на «Шинник» — «Ахмат». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры