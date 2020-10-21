«Шинник» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Кубка России 21 октября 2020 года

В рамках третьего тура Кубка России «Шинник» в Ярославле примет грозненский «Ахмат». Матч состоится 21 октября на одноименном стадионе. Стартовый свисток дадут в 18:30 по мск. Прогноз на «Шинник» — «Ахмат».

«Шинник»

Хозяева попали в затяжную серию без побед. Она началась 19 сентября и с того момента было сыграно 8 поединков — две ничьи и 6 поражений.

еще одной отличительной чертой команды является ее дырявая оборона. Лишь в прошлом матче с «Аланией» «Шинник» пропустил 4 мяча (4:4). До этого «черно-синие» проиграли брянскому «Динамо» 0:2 и «Нефтехимику» (1:2).

В Кубке России, в групповой стадии, «Шинник» проиграл клубу «Знамя» Ногинск со счетом 0:3. Это было техническое поражение. Сейчас коллектив в аутсайдерах группы.

Прогнозы на ФНЛ

В шести последних выступлениях коллектив пропускал как минимум два гола. Клуб забивал в двух последних матчах, а до этого молчал на протяжении четырех игр.

«Ахмат»

У гостей с победами сейчас тоже не клеится. Они победили только в одной из четырех встреч, одолев «Урал» 2:0. За этот период клуб проиграл «Динамо» (0:2) и «Ростову» (0:3), а также сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

«Ахмат» является лидером в группе по Кубку России благодаря победе над соперником из Ногинска. В первом туре грозненский коллектив победил со счетом 3:0.

«Зеленые» не побеждали в трех выездных поединках подряд — 2 поражения и одна ничья.

У «Ахмата» нет никаких серьезных кадровых потерь. Вся команда готова к выездной встрече.

Прогноз и ставка

С огромным перевесом «Амат» является фаворитом поединка. Букмекеры дают на победу команды за 1.31, а на «Шинник» они предлагают 10.0. Ничья оценивается коэффициентом 4.90.

Скорее всего, что «Шиннику» в этой игре ничего не светит. Все-таки в РПЛ «Ахмат» выступает не так уж плохо, показывает зубы даже некоторым топам турнира. Небольшой спад в игре бывает, но в этот раз подопечные Талалаева должны взять свое.

Ставим на фору 2 (-1.5). Этот вариант для ставки предлагается с коэффициентом 1.96. 0