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    Начнет ли «Барса» давить гостей с самого старта игры?

    «Барселона» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги чемпионов 20 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Ференцварош»
    Антуан Гризманн
    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» будет принимать «Ференцварош». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 20 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Ференцварош».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 20 Октября 2020 года
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    «Барселона»

    После провальной кампании минувшего сезона ЛЧ (вылет от «Баварии» 2:8) каталонский клуб сыграл в трех встречах предсезонки, выиграв каждую из них.

    Трижды команда Рональда Кумана сразилась с далеко не самыми сильными клубами Испании. В ходе предсезонки «Барса» переиграла «Химнастик» (3:1), «Жирону» (3:1) и «Эльче» (1:0).

    А вот в чемпионате «блауграна» начала выступления не лучшим образом. В стартовых двух турах каталонцы одержали верх над «Вильярреалом» (4:0) и «Сельтой» (3:0).

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    Но в следующих матчах «Барселона» потеряла очки. Сперва на «Камп Ноу» была ничья с «Севильей» (1:1), а после паузы на игры Лиги наций сине-гранатовые в гостях уступили «Хетафе» (0:1).

    «Ференцварош»

    Футбольный клуб из Будапешта провел активный еврокубковый старт в квалификации. Еще в августе венгерская команда переиграла «Юргорден» (2:0) и «Селтик» (2:1).

    А затем в полуфинале «Ференцварош» прошел «Динамо» Загреб (2:1). В заключительной битве перед попаданием в группу представители Венгрии одолели «Мольде» по сумме двух матчей — 3:3.

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    • В чемпионате страны подопечные Сергея Реброва успели принять участие в пяти поединках. В этих матчах было набрано 13 очков. В таблице Высшей лиги «орлы» лидируют.

    В прошлом месяце «Ференцварош» успел разгромить «Рацкеве» в 1/64 финала Кубка Венгрии, а в двух недавних матчах чемпионата клуб из Будапешта обыграл «Пушкаш Академи» (2:1) и «Кишварду» (2:0).

    Прогноз и ставка

    «Барселона» является безоговорочным фаворитом противостояния. На ее победу букмекеры дают скромный коэффициент 1.08.

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    Ничья оценивается в 13.5, а вот в «Ференцварош» мало кто верит, на его успех букмекеры предлагают поставить за 36.0.

    Венгерская команда в своей стране играет лучше конкурентов, но тягаться с «Барсой» на «Камп Ноу» будет очень сложно. Месси, Гризманн, Фати и остальные начнут громить скромных гостей еще до перерыва.

    Наши прогноз и ставка — тотал первого тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.75. 0

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    «Барселона» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги чемпионов 20 октября 2020 года. Прогноз на «Барселона» — «Ференцварош». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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