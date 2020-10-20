«Барселона» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги чемпионов 20 октября 2020 года

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» будет принимать «Ференцварош». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 20 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Ференцварош».

«Барселона»

После провальной кампании минувшего сезона ЛЧ (вылет от «Баварии» 2:8) каталонский клуб сыграл в трех встречах предсезонки, выиграв каждую из них.

Трижды команда Рональда Кумана сразилась с далеко не самыми сильными клубами Испании. В ходе предсезонки «Барса» переиграла «Химнастик» (3:1), «Жирону» (3:1) и «Эльче» (1:0).

А вот в чемпионате «блауграна» начала выступления не лучшим образом. В стартовых двух турах каталонцы одержали верх над «Вильярреалом» (4:0) и «Сельтой» (3:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Но в следующих матчах «Барселона» потеряла очки. Сперва на «Камп Ноу» была ничья с «Севильей» (1:1), а после паузы на игры Лиги наций сине-гранатовые в гостях уступили «Хетафе» (0:1).

«Ференцварош»

Футбольный клуб из Будапешта провел активный еврокубковый старт в квалификации. Еще в августе венгерская команда переиграла «Юргорден» (2:0) и «Селтик» (2:1).

А затем в полуфинале «Ференцварош» прошел «Динамо» Загреб (2:1). В заключительной битве перед попаданием в группу представители Венгрии одолели «Мольде» по сумме двух матчей — 3:3.

В чемпионате страны подопечные Сергея Реброва успели принять участие в пяти поединках. В этих матчах было набрано 13 очков. В таблице Высшей лиги «орлы» лидируют.

В прошлом месяце «Ференцварош» успел разгромить «Рацкеве» в 1/64 финала Кубка Венгрии, а в двух недавних матчах чемпионата клуб из Будапешта обыграл «Пушкаш Академи» (2:1) и «Кишварду» (2:0).

Прогноз и ставка

«Барселона» является безоговорочным фаворитом противостояния. На ее победу букмекеры дают скромный коэффициент 1.08.

Ничья оценивается в 13.5, а вот в «Ференцварош» мало кто верит, на его успех букмекеры предлагают поставить за 36.0.

Венгерская команда в своей стране играет лучше конкурентов, но тягаться с «Барсой» на «Камп Ноу» будет очень сложно. Месси, Гризманн, Фати и остальные начнут громить скромных гостей еще до перерыва.

Наши прогноз и ставка — тотал первого тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.75. 0