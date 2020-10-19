«Торонто» — «Атланта». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч MLS 19 октября 2020 года

В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Торонто» сыграет с «Аталантой». Матч пройдет на «БМО Филд» 19 октября. Начало встречи — в 02:30 мск. Прогноз на «Торонто» — «Атланта».

«Торонто»

Канадский клуб из одноименного города лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В 18 матчах чемпионата он заработал 38 очков и оторвался от второй команды на 3 пункта.

«Торонто» никому не проигрывает с начала сентября. А совсем недавно канадцы провели яркий отрезок из пяти побед кряду. Начался он с выездной встречи с «Нью-Йорк Сити» (1:0).

В других двух матчах подопечные Грега Ванни на своем поле одержали верх над «Коламбус Крю» (3:1) и «Филадельфией Юнион» (2:1).

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Затем на выезде «Торонто» переиграл «Нью-Инглэнд Революшн» (1:0) и «Цинциннати» (1:0). Выигрышная серия была прервана 15 сентября в поединке с «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:1).

«Атланта»

Футбольный клуб из Атланты, штат Джорджия, занимает сейчас десятую строчку в таблице Восточной конференции. За 18 матчей команда набрала 19 очков.

В начале сезона «Атланта» пережила неприятный отрезок из шести матчей без побед, который ей удалось прервать 24 сентября, обыграв минимально «Даллас» (1:0).

Однако затем было очередное поражение от «Чикаго Файр» (0:2). В первом октябрьском поединке «Атланта» в Вашингтоне разгромила «ДС Юнайтед» (4:0).

В следующем матче эта команда расписала мировую с «Орландо Сити» (0:0), после чего «Атланта» проиграла «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:1) и заработала 1 балл в противостоянии с «Интером Майами» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Торонто» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.64, на ничью — 4.10, а на победу «Атланты» — 4.78.

Канадский клуб не знает горечи поражений уже в течение 8 туров. В шести этих играх красные победили.

В гостевом поединке «Атланта» не сможет прервать эту серию. Наши прогноз и ставка — победа «Торонто» с коэффициентом 1.64. 0