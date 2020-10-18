«Партизан» — «Црвена Звезда». Прогноз (2.28) и ставки на чемпионат Сербии 18 октября 2020 года

«Партизан» встретится на своем поле с «Црвеной Звездой» в рамках 11-го тура чемпионата Сербии. Матч состоится 18 октября в Белграде, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Партизан» — «Црвена Звезда».

«Партизан»

После десяти туров «Партизан» занимает в турнирной таблице третье место, набрав 23 очка. Пока что выступление команды сложно назвать удачным, поскольку впереди идет не только «Црвена Звезда», но и «Войводина».

«Партизан» уже дважды успел проиграть в новом чемпионате. Правда, оба поражения случились еще августе, с тех пор команда Саво Милошевича не проигрывала.

Более того, в четырех предыдущих турах «Партизан» набрал десять очков.

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Еврокубковая история «Партизана» в этом сезоне завершилась в конце сентября. В третьем раунде квалификации Лиги Европы клуб из Белграда проиграл бельгийскому «Шарлеруа».

«Црвена Звезда»

Наверное, уже сейчас всем понятно, что «Црвена Звезда» снова выиграет сербский чемпионата.

В десяти тураз легендарный клуб не потерял ни одного очка. Раница забитых-пропущенны — 34:3. Тут, как говорится, без вариантов.

Единственный раз в текущем чемпионате «Црвена Звезда» забивала меньше трех мячей в августе в гостевом матче против «Пролетер Нови Сад». В остальных девяти случаях соперники команды Деяна Станковича получали минимум по «трёшке».

Однако феноменальные результаты на внутренней арене в какой-то момент остались в тени еврокубковых неудач. «Црвена Звезда» не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, сенсационно уступив в квалификации кипрской «Омонии». В отборе Лиги Европы «Црвена» с трудом прошла «Арарат-Армению».

Прогноз и ставка

Это тот случай, когда букмекеры считают, что шансы на победу равны — 50 на 50. И на «Партизан», и на «Црвену Звезду» можно поставить за 2.61, а на ничью — за 3.12.

Ничего странного, несмотря на заметное превосходство «Црвены Звезды» в турнирной таблице.

Дело в том, что за последние четыре года «Црвена Звезда» одержала всего лишь две победы над «Партизаном», хотя играют они между собой часто. В четырех предыдущих матчах «Црвена» трижды проиграла «Партизану».

Что сказать, это дерби Белграла, во время которого все полыхает (часто не только в переносном, но и в прямом смысле).

Поэтому от ставки на исход, наверное, воздержимся. Оптимальный вариант — ставка на тотал больше 2,5 за 2.28. 0