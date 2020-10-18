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    «Шмели» прервут серию поражений?

    «Арсенал» Тула — «Урал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России 18 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Урал»
    «Арсенал» — «Урал»
    Воскресенье, 18 октября, в рамках 11-го российской Премьер-лиги в Туле «Арсенал» примет «Урал» из Екатеринбурга. Игра начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Урал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Октября 2020 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 14:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.65
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    «Арсенал» Тула

    «Аресенал», который в прошлом чемпионате вел борьбу за попадание в еврокубки, в этом сезоне пока барахтается в нижней части турнирной таблицы. На данный момент туляки с 9 пунктами идут 12, опережая опасную зону всего на балл.

    За всю турнирную дистанцию «оружейники» одержали лишь две виктории, одолев дома 2:0 «Динамо» и 3:2 ФК «Сочи» два тура тому назад.

    После того «пряники» в родных стенах были повержены 2:3 «Ростовом» и расписали гостевую мировую с «Тамбовом» (1:1). В перерыве на матчи сборных они провели товарняк с ЦСКА, который принес ничью — 1:1.

    Все прогнозы на РПЛ

    В родных стенах в текущем розыгрыше РПЛ «Арсенал» пока соблюдает полный паритет, выиграв две встречи при двух мировых и фиаско, разница мячей — 10:9.

    «Урал»

    У «Урала» на счету находится в копилке на один балл больше, позволяющие коллективу идти на строку выше своего предстоящего противника.

    «Шмели» также смогли выиграть в текущем первенстве только две встречи, одолев на своей территории 1:0 «Краснодар» и 3:1 «Химки».

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    • На данный момент у клуба из Екатеринбурга 3-матчевая безвыигрышная серия, которая началась с домашней мировой с «Зенитом» (1:1), а затем были проигрыши по 0:2 в Грозном от «Ахмата» и в родных стенах от ЦСКА.

    В текущем чемпионате России «Урал» вне родных стен еще не побеждал, дважды сыграв вничью при таком же количестве фиаско, разница забитых и пропущенных — 1:4.

    В минувшем первенстве в Туле коллективы поделили очки (1:1), а в Екатеринбурге победу праздновал «Арсенал» — 3:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Урала» дают — 3.72, ничья оценена — в 3.40.

    «Арсенал» хорошо играет дома, в то время как «Урал» неважно выступает вне родных стен. Однако «шмели» будут настроены прервать серию поражений, поэтому в этом поединке рискнем поставить на непроигрыш гостей. 0

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    «Арсенал» Тула — «Урал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России 18 октября 2020 года. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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