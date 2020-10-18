«Арсенал» Тула — «Урал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России 18 октября 2020 года

Воскресенье, 18 октября, в рамках 11-го российской Премьер-лиги в Туле «Арсенал» примет «Урал» из Екатеринбурга. Игра начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Урал».

«Арсенал» Тула

«Аресенал», который в прошлом чемпионате вел борьбу за попадание в еврокубки, в этом сезоне пока барахтается в нижней части турнирной таблицы. На данный момент туляки с 9 пунктами идут 12, опережая опасную зону всего на балл.

За всю турнирную дистанцию «оружейники» одержали лишь две виктории, одолев дома 2:0 «Динамо» и 3:2 ФК «Сочи» два тура тому назад.

После того «пряники» в родных стенах были повержены 2:3 «Ростовом» и расписали гостевую мировую с «Тамбовом» (1:1). В перерыве на матчи сборных они провели товарняк с ЦСКА, который принес ничью — 1:1.

Все прогнозы на РПЛ

В родных стенах в текущем розыгрыше РПЛ «Арсенал» пока соблюдает полный паритет, выиграв две встречи при двух мировых и фиаско, разница мячей — 10:9.

«Урал»

У «Урала» на счету находится в копилке на один балл больше, позволяющие коллективу идти на строку выше своего предстоящего противника.

«Шмели» также смогли выиграть в текущем первенстве только две встречи, одолев на своей территории 1:0 «Краснодар» и 3:1 «Химки».

На данный момент у клуба из Екатеринбурга 3-матчевая безвыигрышная серия, которая началась с домашней мировой с «Зенитом» (1:1), а затем были проигрыши по 0:2 в Грозном от «Ахмата» и в родных стенах от ЦСКА.

В текущем чемпионате России «Урал» вне родных стен еще не побеждал, дважды сыграв вничью при таком же количестве фиаско, разница забитых и пропущенных — 1:4.

В минувшем первенстве в Туле коллективы поделили очки (1:1), а в Екатеринбурге победу праздновал «Арсенал» — 3:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 2.20.

На викторию «Урала» дают — 3.72, ничья оценена — в 3.40.

«Арсенал» хорошо играет дома, в то время как «Урал» неважно выступает вне родных стен. Однако «шмели» будут настроены прервать серию поражений, поэтому в этом поединке рискнем поставить на непроигрыш гостей. 0