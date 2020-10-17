«Торпедо» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч ФНЛ 17 октября 2020 года

17 октября в рамках 16-го тура первой российской лиги московское «Торпедо» на своем поле примет нижнекамский «Нефтехимик». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Нефтехимик».

«Торпедо»

В турнирной таблице ФНЛ «Торпедо» находится на пятой позиции,имея в своем активе 28 набранных очков, уступая четвертой строке только по дополнительным показателям.

После неудач в конце сентября, где «автозаводцы» проиграли дома 0:2 «Нижнему Новгороду» и расписали мировую 0:0 в дерби с «Чертаново», они выиграли последующие три игры.

Сперва в родных стенах «черно-белые» одолели 1:0 «Томь», затем в Омске переиграли 2:0 «Иртыш», а в минувшем туре разгромили дома брянской «Динамо» — 3:0.

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На своей территории в этом сезоне «Торпедо» пока соблюдает полный паритет, выиграв две игры при двух ничьих и поражениях, разница мячей — 7:6.

«Нефтехимик»

У «Нефтехимика» на счету находится такое же количество баллов, но коллектив идет строкой ниже из-за дополнительных показателей.

Клуб из Нижнекамска тоже провел неудачный период в конце сентября и в начале октября, проиграв в гостях 1:3 «Волгарю» и поделив очки дома с «Крыльями Советов» (1:1).

После чего команда только побеждала, поочередно одолев в двух прошедших турах в родных стенах 3:1 «Факел» и в Ярославле местный «Шинник» — 2:1.

Вне родных стен «Нефтехимик» в текущем розыгрыше ФНЛ добился трех побед, раз сыграл вничью и дважды терпел фиаско, разница забитых и пропущенных — 7:5.

В минувшем сезоне эти команды успели провести лишь один очный поединок, в котором «Нефтехимик» добился домашней виктории со счетом 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торпедо» — 1.97, победа «Нефтехимика» — 3.96, ничья — 3.00.

Прогнозируем, что поединок соседей по турнирной таблице будет малорезультативным.

Наша ставка на данную встречу — ТМ 2,0. 0