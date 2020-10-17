ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь СмольниковИнтриги Лиги наций. Россия стремится в элиту, но Венгрия и Турция могут помешать Россия — ВенгрияВсе устали. Сборная России так и не забила венграм Деян Ловрен сыграл в проигранном матчеФранция сокрушила Хорватию, как Надаль — Ролан Гаррос
  • 08:00
    • УЕФА может лишить Россию матчей Евро-2020
  • 08:20
    • Могилевец покинет «Рубин» до закрытия трансферного окна
  • 06:59
    • Георгиев заключил новый контракт с «Рейнджерс»
  • 21:33
    • «Спартак» объявил о переходе Мозеса из «Челси»
  • 22:50
    • Дадонов заключил трехлетний контракт с «Оттавой»
  • 20:50
    • Терентьев вернулся в «Ростов» из «Зенита»
  • 20:32
    • «Краснодар» объявил о переходе Ионова из «Ростова»
    Все новости спорта

    Соседи по турнирке сыграют нерезультативно?

    «Торпедо» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч ФНЛ 17 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Нефтехимик Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Нефтехимик»
    «Нефтехимик» — «Торпедо»
    17 октября в рамках 16-го тура первой российской лиги московское «Торпедо» на своем поле примет нижнекамский «Нефтехимик». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Нефтехимик».
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Октября 2020 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 17:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.78
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 4.90
  • Ставка!
    •

    «Торпедо»

    В турнирной таблице ФНЛ «Торпедо» находится на пятой позиции,имея в своем активе 28 набранных очков, уступая четвертой строке только по дополнительным показателям.

    После неудач в конце сентября, где «автозаводцы» проиграли дома 0:2 «Нижнему Новгороду» и расписали мировую 0:0 в дерби с «Чертаново», они выиграли последующие три игры.

    Сперва в родных стенах «черно-белые» одолели 1:0 «Томь», затем в Омске переиграли 2:0 «Иртыш», а в минувшем туре разгромили дома брянской «Динамо» — 3:0.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории в этом сезоне «Торпедо» пока соблюдает полный паритет, выиграв две игры при двух ничьих и поражениях, разница мячей — 7:6.

    «Нефтехимик»

    У «Нефтехимика» на счету находится такое же количество баллов, но коллектив идет строкой ниже из-за дополнительных показателей.

    Клуб из Нижнекамска тоже провел неудачный период в конце сентября и в начале октября, проиграв в гостях 1:3 «Волгарю» и поделив очки дома с «Крыльями Советов» (1:1).

  • Все устали. Сборная России так и не забила венграм
  • Реакция спортивных СМИ на безголевую ничью сборной России с Венгрией
  • Вчера

    • После чего команда только побеждала, поочередно одолев в двух прошедших турах в родных стенах 3:1 «Факел» и в Ярославле местный «Шинник» — 2:1.

    Вне родных стен «Нефтехимик» в текущем розыгрыше ФНЛ добился трех побед, раз сыграл вничью и дважды терпел фиаско, разница забитых и пропущенных — 7:5.

    В минувшем сезоне эти команды успели провести лишь один очный поединок, в котором «Нефтехимик» добился домашней виктории со счетом 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торпедо» — 1.97, победа «Нефтехимика» — 3.96, ничья — 3.00.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10%ИгратьКешбэк на неудачные ставкиmelbet.ru

    Прогнозируем, что поединок соседей по турнирной таблице будет малорезультативным.

    Наша ставка на данную встречу — ТМ 2,0. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Слуцк — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Дижон — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Кишварда — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ним — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.07
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Волгарь
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Россия — Турция
  • Ничья разных таймов. Сборная России не удержала победу над Турцией
    • 02:27 12/10/2020     Роналду еще ни разу не забивал Франции
  • Франция остается непреодолимой стеной для Роналду
    • 04:11 12/10/2020     Давид Алаба
  • Трансферный дайджест. 6-12 октября
    • 22:03 12/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Торпедо» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч ФНЛ 17 октября 2020 года. Прогноз на «Торпедо» — «Нефтехимик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры