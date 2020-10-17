ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор МозесПодмога из Лондона. Любимчик Конте спешит на помощь Тедеско Игорь СмольниковИнтриги Лиги наций. Россия стремится в элиту, но Венгрия и Турция могут помешать
  • 18:26
    • Виктор Мозес прилетел в Москву
  • 22:00
    • Дубль Окулова позволил ЦСКА победить СКА
  • 20:15
    • Мозес выбрал игровой номер в «Спартаке»
  • 20:02
    • Рублев стал полуфиналистом St. Petersburg Open
  • 19:35
    • Алексей Миранчук в заявке «Аталанты» на матч с «Наполи»
  • 19:22
    • «Магнитка» прервала свою победную серию
  • 12:19
    • Тихонов стал главным тренером «Астаны»
    Все новости спорта

    Одержит ли «Байер» первую победу в сезоне?

    «Майнц» — «Байер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 17 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Майнц Прогнозы на Байер Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Байер»
    Петер Бос
    В субботу, 17 октября, «Майнц» на своем поле примет «Байер» в рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Опель Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Майнц» — «Байер».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Октября 2020 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 16:30 Байер Байер
  • Леверкузен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.30
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
    •

    «Майнц»

    «Майнц» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, не набрав ни одного очка.

    В трех стартовых турах «карнавальники» потерпели три поражения с общим счетом 2:11.

    Подопечные Яна-Морица Лихте поочередно уступили «Лейпцигу» (1:3), «Штутгарту» (1:4) и «Униону» (0:4).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Также в октябре «Майнц» провел контрольную игру против «Карлсруэ», в которой потерпел поражение 2:4.

    «Байер»

    «Байер» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с тремя набранными очками.

    «Фармацевты» на старте сезона трижды подряд сыграли вничью.

  • Трансферный дайджест. 6-12 октября
  • Переберется ли защитник «Баварии» в Италию, переманит ли «Ювентус» вундеркинда из «Ренна», уедет ли хавбек «МЮ» в Португалию и другие трансферные новости последних дней
  • 12/10/2020

    • Команда Петер Боса разошлась миром с «Вольфсбургом» (0:0), «Лейпцигом» (1:1) и «Штутгартом» (1:1).

    После травм у «Байера» восстанавливаются Сантьяго Ариас, Флориан Вирц, Паулиньо и Патрик Шик.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Байера» — 1.65, победа «Майнца» — 5.20, ничья — 4.20.

    500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Подопечные Яна-Морица Лихте в прошлом сезоне с трудом избежали вылета, а новую кампанию начали сразу с трех поражений подряд. Перед перерывом на матчи сборных «карнавальники» и вовсе уступили «Униону», пропустив четыре безответных мяч.

    Да, «фармацевты» пока тоже не выиграли ни одной встречи, но во всех своих играх они владели преимуществом, даже когда им противостоял «Лейпциг».

    Петер Бос столкнулся с некоторыми кадровыми проблемами, однако в этот раз они не должны помешать ему добыть первую победу в сезоне, поскольку соперник уж очень слаб. Наш прогноз и ставка — «победа "Байера" с форой -1» за 2.07.

    Также можно взять ставку «тотал больше 3» за 1.73. «Майнц» в этом сезоне пропускает много, так что у «Байера» появится шанс улучшить среднюю результативность. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ним — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.07
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сибирь — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Зенит — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Гранада — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Волгарь
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Локомотив — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Герта — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Россия — Турция
  • Ничья разных таймов. Сборная России не удержала победу над Турцией
    • 02:27 12/10/2020     Роналду еще ни разу не забивал Франции
  • Франция остается непреодолимой стеной для Роналду
    • 04:11 12/10/2020     Лионель Месси
  • Звезды на халяву. Месси, Рамос, Агуэро и другие будущие свободные агенты
    • 02:18 14/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Майнц» — «Байер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 17 октября 2020 года. Прогноз на «Майнц» — «Байер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры