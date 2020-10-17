«Майнц» — «Байер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 17 октября 2020 года

В субботу, 17 октября, «Майнц» на своем поле примет «Байер» в рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Опель Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Майнц» — «Байер».

«Майнц»

«Майнц» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, не набрав ни одного очка.

В трех стартовых турах «карнавальники» потерпели три поражения с общим счетом 2:11.

Подопечные Яна-Морица Лихте поочередно уступили «Лейпцигу» (1:3), «Штутгарту» (1:4) и «Униону» (0:4).

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Также в октябре «Майнц» провел контрольную игру против «Карлсруэ», в которой потерпел поражение 2:4.

«Байер»

«Байер» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с тремя набранными очками.

«Фармацевты» на старте сезона трижды подряд сыграли вничью.

Команда Петер Боса разошлась миром с «Вольфсбургом» (0:0), «Лейпцигом» (1:1) и «Штутгартом» (1:1).

После травм у «Байера» восстанавливаются Сантьяго Ариас, Флориан Вирц, Паулиньо и Патрик Шик.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Байера» — 1.65, победа «Майнца» — 5.20, ничья — 4.20.

Подопечные Яна-Морица Лихте в прошлом сезоне с трудом избежали вылета, а новую кампанию начали сразу с трех поражений подряд. Перед перерывом на матчи сборных «карнавальники» и вовсе уступили «Униону», пропустив четыре безответных мяч.

Да, «фармацевты» пока тоже не выиграли ни одной встречи, но во всех своих играх они владели преимуществом, даже когда им противостоял «Лейпциг».

Петер Бос столкнулся с некоторыми кадровыми проблемами, однако в этот раз они не должны помешать ему добыть первую победу в сезоне, поскольку соперник уж очень слаб. Наш прогноз и ставка — «победа "Байера" с форой -1» за 2.07.

Также можно взять ставку «тотал больше 3» за 1.73. «Майнц» в этом сезоне пропускает много, так что у «Байера» появится шанс улучшить среднюю результативность. 0