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    «Вишни» удержат лидирующие позиции?

    «Борнмут» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Чемпионшипа 17 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Куинз Парк Рейнджерс»
    Джефферсон Лерма
    В субботу, 17 октября, в рамках 5-го тура первенства первой английской лиги «Борнмут» примет «Куинз Парк Рейнджерс». Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на «Борнмут» — «Куинз Парк Рейнджерс».

    «Борнмут»

    «Борнмут», который по итогам прошедшего сезон покинул Премьер-лигу, рангом ниже пока делает все, чтобы вернуться в дивизион сильнейших.

    После четырех сыгранных туров в рамках Чемпионшипа «вишни» набрали десять баллов и идут третьими, уступая дуэту лидеров два пункта.

    Стартовали в первом дивизионе они с домашней виктории над «Блэкберном» (3:2), затем расписали выездную мировую с «Мидлсбро» (1:1), после чего поочередно одолели в родных стенах 1:0 «Норвич» и 3:1 в гостях «Ковентри».

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    За последние шасть домашних встреч с учетом всех турниров «Борнмут» уступил лишь раз, еще дважды сыграл вничью и три встречи выиграл.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» прошлогоднюю компанию в Чемпионшипе завершил в середине турнирной таблицы, на 13 месте, сильно отстав от зоны плей-офф.

    В этом розыгрыше второго по значимости английского дивизиона «обручи» набрали пять баллов в четырех играх и находятся на девятой позиции.

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    • Начали первенство они с домашней виктории над «Ноттингем Форест» (2:0), потом проиграли в гостях 2:3 «Ковентри», а затем поделили очки с «Мидлсбро» на своем поле и с «Шеффилд Уэнсдей» на выезде (по 1:1).

    КПР на выезде не может победить в последних шести проведенных официальных встречах во всех турнирах, трижды проиграв в них при трех ничьих.

    Последний раз эти коллективы играли между собой в 2017 году. И тогда в спарринге «вишни» переиграли «обручей» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 1.75, победа КПР — 4.76, ничья — 3.94.

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    Вылетевшие из АПЛ «вишни» ставят перед собой задачу за сезон вернуться в элиту. Прогнозируем в этом поединке викторию хозяев, ведь «обручи» в гостях выступают очень слабо.

    Наша ставка на этот поединок — П1. 0

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    «Борнмут» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Чемпионшипа 17 октября 2020 года. Прогноз на «Борнмут» — «Куинз Парк Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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