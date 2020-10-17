«Борнмут» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Чемпионшипа 17 октября 2020 года

«Борнмут»
«Борнмут», который по итогам прошедшего сезон покинул Премьер-лигу, рангом ниже пока делает все, чтобы вернуться в дивизион сильнейших.
После четырех сыгранных туров в рамках Чемпионшипа «вишни» набрали десять баллов и идут третьими, уступая дуэту лидеров два пункта.
Стартовали в первом дивизионе они с домашней виктории над «Блэкберном» (3:2), затем расписали выездную мировую с «Мидлсбро» (1:1), после чего поочередно одолели в родных стенах 1:0 «Норвич» и 3:1 в гостях «Ковентри».
За последние шасть домашних встреч с учетом всех турниров «Борнмут» уступил лишь раз, еще дважды сыграл вничью и три встречи выиграл.
«Куинз Парк Рейнджерс»
«Куинз Парк Рейнджерс» прошлогоднюю компанию в Чемпионшипе завершил в середине турнирной таблицы, на 13 месте, сильно отстав от зоны плей-офф.
В этом розыгрыше второго по значимости английского дивизиона «обручи» набрали пять баллов в четырех играх и находятся на девятой позиции.
Начали первенство они с домашней виктории над «Ноттингем Форест» (2:0), потом проиграли в гостях 2:3 «Ковентри», а затем поделили очки с «Мидлсбро» на своем поле и с «Шеффилд Уэнсдей» на выезде (по 1:1).
КПР на выезде не может победить в последних шести проведенных официальных встречах во всех турнирах, трижды проиграв в них при трех ничьих.
Последний раз эти коллективы играли между собой в 2017 году. И тогда в спарринге «вишни» переиграли «обручей» со счетом 1:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 1.75, победа КПР — 4.76, ничья — 3.94.
Вылетевшие из АПЛ «вишни» ставят перед собой задачу за сезон вернуться в элиту. Прогнозируем в этом поединке викторию хозяев, ведь «обручи» в гостях выступают очень слабо.
Наша ставка на этот поединок — П1. 0