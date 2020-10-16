«Ним» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Франции 16 октября 2020 года

В матче 7-го тура французской Лиги 1 «Ним» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на стадионе «де Костьерес» 16 октября . Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Ним» — ПСЖ.

«Ним»

В досрочно завершенном в марте из-за пандемии COVID-19 сезоне Лиги 1 2019/20 «Ним» занял 18-е место, на 4 очка опередив зону вылета.

В новом сезоне команда стартовала с победы и поражения. Сперва «Ним» со счетом 4:0 разгромил «Брест», а во втором туре проиграл «Нанту» (1:2).

Затем «Ним» потерпел поражение в домашней игре с «Ренном» (2:4), а вот выездной матч с «Лионом» завершился без забитых мячей.

Все прогнозы на Лигу 1

В последних матчах «крокодилы»на своем поле поделили очки с «Лансом» (1:1), а затем на выезде одержали вторую победу в сезоне, обыграв на выезде «Монпелье» (1:0).

После 6 туров Лиги 1 «Ним» с 8 очками идет на 13-м месте. Три гола забил Зинедин Ферхат.

ПСЖ

По итогам прошлого сезона парижане стали чемпионами Франции. В июле они выиграли Кубок страны, обыграв в финале «Сент-Этьен» (1:0), а потом в финале Кубка лиги победили «Лион» (0:0, 6:5).

В августе ПСЖ принял участие в плей-офф Лиги чемпионов, в финале главного еврокубка не сумев справиться с «Баварией» (0:1).

В Лиге 1 подопечные Томаса Тухеля стартовали с двух поражений, проиграв со счетом 0:1 сначала «Лансу» на выезде, а затем «Марселю» дома.

После того, как в строй вернулись большинство игроков, ПСЖ дома справился с «Метцем» (1:0) и крупно победил на выезде «Ниццу» (3:0).

Календарь и таблица Лиги 1

Победную серию продолжил выездной матч с «Реймсом» (2:)), а в последнем матче «Пари Сен-Жермен» разгромил дома «Анжер» (6:1).

После 6 туров ПСЖ с 12 очками идет на 4-м месте, на 2 балла отставая от лидера. Разница мячей 12-3, 2 гола забил Неймар.

Прогноз и ставки

На победу «Нима» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 11.00, на ничью — 6.80, а на победу ПСЖ — 1.23.

Команды встречались трижды (из-за прерванного чемпионата) и три ража побеждал GC:^ один раз на выезде (4:2) и два раза на своем поле — оба раза со счетом 3:0.

В победе ПСЖ сомнений нет ,прогнозируем, что подопечные Тухеля увезут три очка из Нима.

Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 3,5 за 1,87 и «обе забьют» за 1,79. 0