Турция — Сербия. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2020 года

В матче 4-го тура Лиги наций сборная Турции примет дома Сербию. Место встречи — стадион «Тюрк Телеком» в Стамбуле. Игра состоится 14 октября в 21:45 по мск. Прогноз на Турция — Сербия.

Турция

Сборная Турции опережает сербов на один пункт, благодаря двум набранным баллам. Хозяева расписали мировую с Россией (1:1) и по нулям сыграли с Сербией во втором туре. Единственное поражение команда потерпела от Венгрии, проиграв 0:1.

«Лунные звезды» оставались без побед в четырех матчах подряд. Кроме ничейных результатов с Сербией и Россией можно выделить ничью с Германией. В том поединке счет составил 3:3, при этом коллектив выступал в роли догонявшего.

У Турции самая надежная оборона в своей группе, которая допустила лишь два мяча. ОДнако стоит отметить, что команда проиграла все три домашних поединка, сыгранных в рамках данного турнира.

Все прогнозы на Лигу наций

В домашних стенах Турция проиграла лишь один из пяти последних матчей — 3 победы, ничья и фиаско.

Сербия

Сербы идут последними, поскольку набрали только одно очко. Они дважды проиграли, однако очко набрать далось как раз в игре с Турцией.

Сборная Сербии проиграла России на старте турнира со счетом 3:1. В прошлый раз гости минимально уступили Венгрии. В период выступлений в Лиге наций команда завоевала путевку в финальный раунд плей-офф отбора на ЧЕ 2020.

В основное время «белые орлы» не побеждали 5 игр подряд — 2 поражения и 3 ничьи. В пяти выездных поединках коллектив одержал только две победы.

В целом на этом турнире сербы провели 9 игр. Из них неудачными оказались только две. При этом гости выиграли 4 раза.

Прогноз и ставка

На сборную Турции дают 2.48, тогда как на Сербию поставили 3.05. За 3.30 букмекеры предлагают ничью.

Турки умеют добиваться своего. Они это показали в игре с Россией и во встрече с Германией. Характер у хозяев присутствует. С другой стороны, сербам тоже проигрывать нельзя, поскольку тогда они усугубят свое положение и окажутся ближе к вылету.

Прогнозируем в этом матче тотал меньше 2.5. Турция мало пропускает в этой Лиге наций. Сербия тоже наладила оборону, если судить по двум выступлениям. Коэффициент составляет 1.74. 0