Норвегия — Северная Ирландия. Прогноз (к. 2.21) и ставки на Лигу наций 14 октября 2020 года

Сборная Норвегии встретится на своем поле с командой Северной Ирландии в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций. Матч состоится 14 октября в Осло, начало — в 21:45 мск. Прогноз на Норвегия — Северная Ирландия.

Норвегия

Сборная Норвегии занимает второе место в своей группе Лиги наций, отставая при этом от Австрии лишь по дополнительным показателям.

В прошлые выходные норвежцы разнесли на своем поле сборную Румынии со счетом 4:0, а их лидер Эрлинг Холанд оформил хет-трик.

Однако много радости эта победа не принесла, поскольку за несколько дней до игры с румынами Норвегия уступила сборной Сербии и упустила последнюю возможность попасть в финальную часть чемпионата Европы.

Все прогнозы на Лигу наций

И все равно прогресс в игре норвежской сборной очевиден. Месяц назад Норвегия разгромила на выезде Северную Ирландию, забив пять мячей (здесь на счету Холанда два мяча).

Северная Ирландия

А вот Северная Ирландия продолжает борьбу за место в финальной части Евро-2020, которое должно состояться следующим летом. На прошлой неделе североирландцы прошли сборную Боснии и Герцеговины. Все решилось в серии пенальти.

При этом в новом розыгрыше Лиги наций Северная Ирландия пока не выиграла ни одного матча.

В сентябре североирландцы сыграли вничью с Румынией (1:1) и попали под Норвегию (1:5).

А в минувшие выходные Северная Ирландия уступила на своем поле Австрии со счетом 0:1.

Прогноз и ставка

На победу Норвегии букмекеры предлагают поставить за 1.41, на ничью за 4.65, а на Северную Ирландию — за 8.00.

Похоже, все идет к тому, что в следующем розыгрыше Северная Ирландия будет выступать в третьем по силе дивизионе Лиги наций. Конкуренты на данный момент выглядят заметно лучше.

Если в стартовом составе Норвегии будут и Холанд, и Мартин Эдегор, победа ей обеспечена.

Ставка — победа сборной Норвегии с форой (-1,5) за 2.21.

А также ставка на тотал Норвегии больше 2,5 за 2.79. 0