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    Остановит ли Северная Ирландия Холанда?

    Норвегия — Северная Ирландия. Прогноз (к. 2.21) и ставки на Лигу наций 14 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Норвегия — Северная Ирландия
    Эрлинг Холанд
    Сборная Норвегии встретится на своем поле с командой Северной Ирландии в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций. Матч состоится 14 октября в Осло, начало — в 21:45 мск. Прогноз на Норвегия — Северная Ирландия.

    Норвегия

    Сборная Норвегии занимает второе место в своей группе Лиги наций, отставая при этом от Австрии лишь по дополнительным показателям.

    В прошлые выходные норвежцы разнесли на своем поле сборную Румынии со счетом 4:0, а их лидер Эрлинг Холанд оформил хет-трик.

    Однако много радости эта победа не принесла, поскольку за несколько дней до игры с румынами Норвегия уступила сборной Сербии и упустила последнюю возможность попасть в финальную часть чемпионата Европы.

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    И все равно прогресс в игре норвежской сборной очевиден. Месяц назад Норвегия разгромила на выезде Северную Ирландию, забив пять мячей (здесь на счету Холанда два мяча).

    Северная Ирландия

    А вот Северная Ирландия продолжает борьбу за место в финальной части Евро-2020, которое должно состояться следующим летом. На прошлой неделе североирландцы прошли сборную Боснии и Герцеговины. Все решилось в серии пенальти.

    При этом в новом розыгрыше Лиги наций Северная Ирландия пока не выиграла ни одного матча.

    В сентябре североирландцы сыграли вничью с Румынией (1:1) и попали под Норвегию (1:5).

    А в минувшие выходные Северная Ирландия уступила на своем поле Австрии со счетом 0:1.

    Прогноз и ставка

    На победу Норвегии букмекеры предлагают поставить за 1.41, на ничью за 4.65, а на Северную Ирландию — за 8.00.

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    Похоже, все идет к тому, что в следующем розыгрыше Северная Ирландия будет выступать в третьем по силе дивизионе Лиги наций. Конкуренты на данный момент выглядят заметно лучше.

    Если в стартовом составе Норвегии будут и Холанд, и Мартин Эдегор, победа ей обеспечена.

    Ставка — победа сборной Норвегии с форой (-1,5) за 2.21.

    А также ставка на тотал Норвегии больше 2,5 за 2.79. 0

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    Норвегия — Северная Ирландия. Прогноз (к. 2.21) и ставки на Лигу наций 14 октября 2020 года. Прогноз на Норвегия — Северная Ирландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.21
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