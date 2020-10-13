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    Сан-Марино опять уйдет с поля ни с чем?

    Лихтенштейн — Сан-Марино. Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч Лиги наций 13 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Лихтенштейн — Сан-Марино
    Сан-Марино — Лихтенштейн
    13 октября в Вадуце на стадионе «Райнпарк» сборная Лихтенштейна сыграет с командой Сан-Марино в 4-м туре Лиги наций дивизиона Д группы 2. Стартовый свисток буде дан в 21:45 по мск. Прогноз на Лихтенштейн — Сан-Марино.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. D2 13 Октября 2020 года
    Лихтенштейн
  • Вадуц
    •  Лихтенштейн 21:45 Сан-Марино Сан-Марино
  • Сан-Марино
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.16
  • X
  • 6.25
  • 2
  • 28.00
  • Ставка!
    •

    Лихтенштейн

    После двух проведенных матчей в этом розыгрыше Лиги наций в активе сборной Лихтенштейна три очка, добытые как раз в гостевом поединке против Сан-Марино (2:0).

    Свой второй матч команда из княжества проиграла, несколько дней тому назад потерпев домашнее фиаско от национальной команды Гибралтара со счетом 0:1.

    Перед этой игрой «сине-красные» провели товарищескую игру с Люксембургом на выезде, которую лихтенштейнцы смогли неожиданно выиграть — 2:1.

    Все прогнозы на Лигу наций

    В Лиге Наций Лихтенштейн провел в общей сложности восемь матчей, выиграв только два из них и потерпев пять поражений. А у себя дома он выиграл всего один из четырех поединков турнира.

    Сан-Марино

    Национальная команда Сан-Марино является самой слабой в мировом рейтинге. За всю свою историю она победила лишь раз, еще в 2004 году обыграв дома как раз Лихтенштейн в товарняке — 1:0.

    После того «сиятельные» за редким исключением играли вничью, а в основном проигрывали, зачастую очень крупно и без забитых мячей.

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    • За два последних турнира «бело-голубые» сподобились всего на один забитый мяч, который провели сборной Казахстана (1:3) в ноябре минувшего года в отборе к Евро-2020.

    В этом турнире Сан-Марино проиграло обе игру, поочередно уступив 0:1 в гостях Гибралтару и 0:2 дома предстоящему противнику. Всего в Лиге Наций она проиграла все восемь матчей с общим счетом 0:19. Накануне в спарринге «карлики» были биты 0:4 Словенией.

    Между собой эти сборные провели пять встреч. Трижды побеждал Лихтенштейн, раз была ничья и раз выигрыш был за Сан-Марино, общая разница мячей — 6:3 в пользу лихтенштейнцев.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу Лихтенштейна предлагают — 1.17.

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    На викторию Сан-Марино дают — 24.00, ничья оценена — в 6.50.

    Лихтенштейн еще не теряет надежды подняться на дивизион выше, и дома просто обязан обыгрывать последнюю команду рейтинга ФИФА. Прогнозируем, что «альпийцы» выиграют, однако поединок вряд ли будет результативным. Делаем в этом матче комбинированную ставку — П1 + ТМ 2,5. 0

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    Лихтенштейн — Сан-Марино. Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч Лиги наций 13 октября 2020 года. Прогноз на Лихтенштейн — Сан-Марино. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12
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