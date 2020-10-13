Лихтенштейн — Сан-Марино. Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч Лиги наций 13 октября 2020 года

13 октября в Вадуце на стадионе «Райнпарк» сборная Лихтенштейна сыграет с командой Сан-Марино в 4-м туре Лиги наций дивизиона Д группы 2. Стартовый свисток буде дан в 21:45 по мск. Прогноз на Лихтенштейн — Сан-Марино.

Лихтенштейн

После двух проведенных матчей в этом розыгрыше Лиги наций в активе сборной Лихтенштейна три очка, добытые как раз в гостевом поединке против Сан-Марино (2:0).

Свой второй матч команда из княжества проиграла, несколько дней тому назад потерпев домашнее фиаско от национальной команды Гибралтара со счетом 0:1.

Перед этой игрой «сине-красные» провели товарищескую игру с Люксембургом на выезде, которую лихтенштейнцы смогли неожиданно выиграть — 2:1.

Все прогнозы на Лигу наций

В Лиге Наций Лихтенштейн провел в общей сложности восемь матчей, выиграв только два из них и потерпев пять поражений. А у себя дома он выиграл всего один из четырех поединков турнира.

Сан-Марино

Национальная команда Сан-Марино является самой слабой в мировом рейтинге. За всю свою историю она победила лишь раз, еще в 2004 году обыграв дома как раз Лихтенштейн в товарняке — 1:0.

После того «сиятельные» за редким исключением играли вничью, а в основном проигрывали, зачастую очень крупно и без забитых мячей.

За два последних турнира «бело-голубые» сподобились всего на один забитый мяч, который провели сборной Казахстана (1:3) в ноябре минувшего года в отборе к Евро-2020.

В этом турнире Сан-Марино проиграло обе игру, поочередно уступив 0:1 в гостях Гибралтару и 0:2 дома предстоящему противнику. Всего в Лиге Наций она проиграла все восемь матчей с общим счетом 0:19. Накануне в спарринге «карлики» были биты 0:4 Словенией.

Между собой эти сборные провели пять встреч. Трижды побеждал Лихтенштейн, раз была ничья и раз выигрыш был за Сан-Марино, общая разница мячей — 6:3 в пользу лихтенштейнцев.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу Лихтенштейна предлагают — 1.17.

На викторию Сан-Марино дают — 24.00, ничья оценена — в 6.50.

Лихтенштейн еще не теряет надежды подняться на дивизион выше, и дома просто обязан обыгрывать последнюю команду рейтинга ФИФА. Прогнозируем, что «альпийцы» выиграют, однако поединок вряд ли будет результативным. Делаем в этом матче комбинированную ставку — П1 + ТМ 2,5. 0