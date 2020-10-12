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    Сможет ли «Спортинг» пробить оборону «Нэшвилла»?

    «Спортинг Канзас-Сити» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 2.14) и ставки на чемпионат МЛС 12 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг Канзас-Сити» — «Нэшвилл»
    «Спортинг» может выиграть третий матч кряду
    «Спортинг Канзас-Сити» сыграет на своем поле с «Нэшвиллом» в рамках очередного матча в регулярном чемпионате МЛС. Встреча состоится 12 октября, начало — в 02:30 мск. Прогноз на «Спортинг Канзас-Сити» — «Нэшвилл».

    «Спортинг Канзас-Сити»

    «Спортинг» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент в активе хозяев 26 очков после 15-ти матчей.

    У «Спортинга» был не очень удачный период с конца августа и до конца сентября, когда команда в семи матчах одержала только одну победу, но дела, похоже, начали налаживаться.

    Несколько дней назад «Спортинг» выиграл у «Чикаго Файр», а перед этим одержал победу над «Хьюстон Динамо».

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    В целом же можно сказать, что «Спортинг» уже почти гарантировал себе место в плей-офф.

    «Нэшвилл»

    У «Нэшвилла» ситуация намного сложнее. Команда находится на десятой строчке в Восточной конференции. Пока что «Нэшвилл» попадает в плей-офф, но конкуренты слишком близко, терять очки больше нельзя.

    Беспроигрышная серия «Нэшвилла» на данный момент составляет четыре матча. Правда, в трех случаях был зафиксирован ничейный результат.

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    Но при этом надо отметить, что «Нэшвилл» очень мало пропускает. В последних девяти встречах гости пропустили лишь семь мячей.

    Правда, «Нэшвилл» и забивает крайне редко: в среднем меньше гола за матч.

    Прогноз и ставка

    На победу «Спортинга» можно поставить за 1.64, на ничью за 4.05, а победу «Нэшвилла» букмекеры предлагают за 5.20.

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    Надежность в обороне это, безусловно, очень хорошо, но «Нэшвилл» невероятно плох в атаке, и это может стать большой проблемой в предстоящем матче.

    «Спортинг» обязательно создаст парочку моментов, и как минимум один из них обязательно завершится голом.

    Ставка — победа «Спортинга» с форой (-1) за 2.14. 0

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