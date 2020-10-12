«Спортинг Канзас-Сити» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 2.14) и ставки на чемпионат МЛС 12 октября 2020 года

«Спортинг Канзас-Сити» сыграет на своем поле с «Нэшвиллом» в рамках очередного матча в регулярном чемпионате МЛС. Встреча состоится 12 октября, начало — в 02:30 мск. Прогноз на «Спортинг Канзас-Сити» — «Нэшвилл».

«Спортинг Канзас-Сити»

«Спортинг» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент в активе хозяев 26 очков после 15-ти матчей.

У «Спортинга» был не очень удачный период с конца августа и до конца сентября, когда команда в семи матчах одержала только одну победу, но дела, похоже, начали налаживаться.

Несколько дней назад «Спортинг» выиграл у «Чикаго Файр», а перед этим одержал победу над «Хьюстон Динамо».

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В целом же можно сказать, что «Спортинг» уже почти гарантировал себе место в плей-офф.

«Нэшвилл»

У «Нэшвилла» ситуация намного сложнее. Команда находится на десятой строчке в Восточной конференции. Пока что «Нэшвилл» попадает в плей-офф, но конкуренты слишком близко, терять очки больше нельзя.

Беспроигрышная серия «Нэшвилла» на данный момент составляет четыре матча. Правда, в трех случаях был зафиксирован ничейный результат.

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Но при этом надо отметить, что «Нэшвилл» очень мало пропускает. В последних девяти встречах гости пропустили лишь семь мячей.

Правда, «Нэшвилл» и забивает крайне редко: в среднем меньше гола за матч.

Прогноз и ставка

На победу «Спортинга» можно поставить за 1.64, на ничью за 4.05, а победу «Нэшвилла» букмекеры предлагают за 5.20.

Надежность в обороне это, безусловно, очень хорошо, но «Нэшвилл» невероятно плох в атаке, и это может стать большой проблемой в предстоящем матче.

«Спортинг» обязательно создаст парочку моментов, и как минимум один из них обязательно завершится голом.

Ставка — победа «Спортинга» с форой (-1) за 2.14. 0