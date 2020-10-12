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    Догонит ли «Портленд Тимберс» лидера?

    «Портленд Тимберс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч МЛС 12 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд Тимберс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс»
    «Портленд Тимберс» выиграл четыре прошлых матча
    В рамках регулярного чемпионата МЛС «Портленд Тимберс» примет на «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Игра состоится 12 октября в 05:00 по мск. Прогноз на «Портленд Тимберс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс».
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    Футбол. США. MLS 12 Октября 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Портленд Тимберс»

    В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» после 15 матчей занимает второе место. В активе орегонцев 27 очков.

    До лидера Западной конференции из «Сиэтла» команду отделяют три пункта.

    Как и конкурент, «Тимберс» также проводит свою серию. В четырех предыдущих матчах клуб одержал победы, а перед этим сыграла вничью с «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    В предыдущий раз коллектив потерпел поражение 14 сентября — против «Лос-Анджелеса» (2:4).

    «Сан-Хосе Эртквейкс»

    «Сан-Хосе» в конце сентября прервал свою ужасную серию без побед. «Эртквейкс» не могли выиграть в девяти матчах кряду.

    Но в трех предыдущих матчах «Сан-Хосе» набрал девять очков. Сначала «Эртквейкс» одержали победу над «Лос-Анджелесом», а затем выиграли у еще одной команды из Лос-Анджелеса — у «Гэлакси».

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    • А предыдущем туре калифорнийцы разгромили дома «Ванкувер» (3:0).

    Благодаря этим победам «Сан-Хосе» закрепился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции и до сих пор сохраняет неплохие шансы на попадание в плей-офф.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

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    Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья оценивается в 4,00.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Портленда», и в матче будет забито три или более голов за 2,05. 0

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    «Портленд Тимберс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч МЛС 12 октября 2020 года. Прогноз на «Портленд Тимберс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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