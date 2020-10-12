«Портленд Тимберс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч МЛС 12 октября 2020 года

В рамках регулярного чемпионата МЛС «Портленд Тимберс» примет на «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Игра состоится 12 октября в 05:00 по мск. Прогноз на «Портленд Тимберс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс».

«Портленд Тимберс»

В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» после 15 матчей занимает второе место. В активе орегонцев 27 очков.

До лидера Западной конференции из «Сиэтла» команду отделяют три пункта.

Как и конкурент, «Тимберс» также проводит свою серию. В четырех предыдущих матчах клуб одержал победы, а перед этим сыграла вничью с «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:1).

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В предыдущий раз коллектив потерпел поражение 14 сентября — против «Лос-Анджелеса» (2:4).

«Сан-Хосе Эртквейкс»

«Сан-Хосе» в конце сентября прервал свою ужасную серию без побед. «Эртквейкс» не могли выиграть в девяти матчах кряду.

Но в трех предыдущих матчах «Сан-Хосе» набрал девять очков. Сначала «Эртквейкс» одержали победу над «Лос-Анджелесом», а затем выиграли у еще одной команды из Лос-Анджелеса — у «Гэлакси».

А предыдущем туре калифорнийцы разгромили дома «Ванкувер» (3:0).

Благодаря этим победам «Сан-Хосе» закрепился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции и до сих пор сохраняет неплохие шансы на попадание в плей-офф.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья оценивается в 4,00.

Прогноз и ставка на матч — победа «Портленда», и в матче будет забито три или более голов за 2,05. 0