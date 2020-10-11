Сербия — Венгрия. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года

В рамках 3-го тура Лиги наций сборная Сербии примет у себя дома сборную Венгрии. Матч будет проводиться на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Начало игры в 21:45 по мск. Прогноз на Сербия — Венгрия.

Сербия

Хозяева набрали только одно очко в двух матчах. После поражения от сборной России со счетом 3:1 «белые орлы» разошлись нулевой ничьей с Турцией.

Перед этой игрой Сербия провела матч против сборной Норвегии в рамках квалификации на Евро-2020. В полуфинале плей-офф команда прошла Норвегию (2:1 ДВ).

Отметим, что сербы проиграли только один матч из восьми последних в Лиге наций. Прошлый розыгрыш команда закончила двухматчевой серией побед.

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Подопечные Любиша Тумбаковича не проигрывают на своем поле уже четыре поединка — две победы и две ничьи.

Венгрия

В первом туре венгры обыграли Турцию с минимальным счетом 1:0. Благодаря этому они сейчас располагаются на втором месте в группе. Во втором туре у них была неудача — поражение от России 2:3.

Венгрия непростой соперник. Несмотря на то, что команда проиграла 3 из 5 матчей, она делала это с характером. Соперник очень редко уходит в отрыв более чем на один гол.

8 октября «волшебные мадьяры» одолели сборную Болгарии в рамках продвижения на Евро-2020. Счет в игре составил 3:1.

Победа над болгарами стала для гостей второй подряд в рамках выездных выступлений.

Прогноз и ставка

С коэффициентом 1.77 Сербия является фаворитом встречи. На Венгрию букмекеры дают 4.90. Ничья оценивается цифрой 3.75.

Сербия не одержала победы в основное время в четырех матчах подряд. Пока что хозяева выглядят не так уж и убедительно, несмотря на боевой состав. Венгры способны доставить проблем, поэтому мы не ждем, что сербам будет легко.

Прогнозируем тотал меньше 2.5 за 1.75. В матчах гостей редко забивается больше трех голов. У Сербии в двух последних тотал был меньше 2.5. 0