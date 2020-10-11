«Колорадо» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч МЛС 11 октября 2020 года

11 октября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Колорадо» на своем поле сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси». Игра начнется в 02:00 по мск. Прогноз на «Колорадо» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Колорадо»

«Колорадо» с 19 набранными очками идет на восьмом месте в Западной конференции, опережая девятую позицию по дополнительным показателям, однако имеет еще три игры в запасе.

Сейчас у «Рэпидс» неплохая игровая форма. За предыдущие пять встреч они уступили лишь в одном матче, пару туров тому назад у них был выездной разгром от «Далласа» — 1:4.

Еще в одной встрече победитель не был выявлен — дома с «Хьюстон Динамо» (1:1). Три другие поединка коллектив выиграл, поочередно разгромив по 5:0 «Реал Солт-Лейк» в гостях и «Сан-Хосе» дома, а также переиграл своего предстоящего противника 2:0 на выезде.

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В родных стенах в текущем чемпионате «Колорадо» проиграл лишь один матч из шести. Еще дважды победил и три раза сыграл вничью, разница мячей — 12:9.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» в этой же конференции идет на последнем 12 месте. В 15 играх коллектив набрал столько же очков. От зоны плей-офф он отстает на четыре пункта.

«Галактические» на данный момент переживают не лучшие времена, проиграв последние пять матчей, а выиграть не могут уже в шести поединках подряд.

Накануне они в родных стенах были разгромлены «Портлендом» со счетом 3:6, а туром ранее уступили в гостях «Сан-Хосе» — 1:2.

На выезде клуб из Лос-Анджелеса в этом розыгрыше МЛС выиграл две встречи при двух ничьих и трех поражениях, разница забитых и пропущенных — 9:13.

В текущем чемпионате «Колорадо» обыграл на выезде «ЛА Гэлаки» (2:0), в минувшем сезоне «Рэпидс» победили дважды — 2:1 и 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Колорадо» — 2.06, победа «Лос-Анджелес Гэлакси» — 3.26, ничья — 3.92.

Ужасная серия «ЛА Гэлакси» уж очень сильно затянулась. Прогнозируем, что в грядущем поединке она прервется.

Ставим в этой игре на Х2. 0