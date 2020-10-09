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    «Нефтехимик» дома вновь сыграет хорошо?

    «Нефтехимик» — «Факел». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч ФНЛ 9 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Факел»
    Футболист «Нефтехимика»
    9 октября в Нижнекамске «Нефтехимик» примет воронежский «Факел» в 14-м туре розыгрыша первой российской лиги. Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Факел».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Октября 2020 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Факел Факел
  • Россия. ФНЛ
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    «Нефтехимик»

    Перед стартом 14-го тура «Нефтехимик» находится на девятой позиции в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 22 очка. До зоны плей-офф команде недостает четырех пунктов.

    Клуб из Нижнекамска в отрезке последних пяти встреч первенства одержал всего одну викторию. В 11-м игровом дне он дома разгромил «Текстильщик» со счетом 4:0.

    Еще в этот период коллектив в родных стенах по 0:0 расписал мировые с «Крылышками» и «Аланией», а также проиграл дома 0:1 «Спартаку-2» и на выезде 1:3 «Волгарю».

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    У «Нефтехимика» третья домашняя статистика в лиге. Он одержал четыре виктории при трех ничьих и одном фиаско, разница мячей — 12:3.

    «Факел»

    С 12 набранными очками «Факел» находится в зоне вылета, на 18-м месте. От безопасной 16-й строки его отделяет только два пункта.

    Воронежцы имеют аналогичные результаты за последние пять встреч со своим предстоящим противником. Виктория была добыта в 10-м туре в гостях над «Чертаново» — 3:0.

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    • Мировые состоялись с брянским «Динамо» и «Томью» (по 0:0) в родных стенах. Фиаско коллектив потерпел дома от «Нижнего Новгорода» и на выезде от «Иртыша» (по 0:1).

    Вне родных стен в текущем розыгрыше ФНЛ «Факел» выиграл лишь одну игру из шести. Еще раз он сыграл вничью и четырежды терпел фиаско, разница мячей — 6:8.

    В прошлом чемпионате эти команды успели провести лишь одну игру, которая состоялась на поле «Нефтехимика» и принесла успех хозяевам — 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нефтехимика» — 1.84, победа «Факела» — 4.34, ничья — 3.10.

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    У «Нефтехимика» одна из лучших домашних статистик в лиге, а «Факел» не особо удачен в гостях, выиграв пока только у кризисного «Чертаново».

    Прогнозируем, что в этом поединке виктория достанется клубу из Нижнекамска. 0

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    «Нефтехимик» — «Факел». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч ФНЛ 9 октября 2020 года. Прогноз на «Нефтехимик» — «Факел». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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