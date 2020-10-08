«Нью-Йорк Ред Буллс» — «Интер Майами». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч MLS 8 октября 2020 года

В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Нью-Йорк Ред Буллс» сыграет с «Интер Майами». Матч пройдет на «Ред Булл Арене» 8 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Интер Майами».

«Нью-Йорк Ред Буллс»

Команда из Нью-Йорка сыграла в 15 матчах регулярного чемпионата. С разницей голов 18:19 она сейчас находится на седьмой позиции в таблице Востока.

13 сентября «Нью-Йорк Ред Буллс» впервые победил на чужом поле. В том матче «красные быки» обыграли «ДС Юнайтед» (2:0).

В следующем поединке подопечные Криса Армаса на своем поле уступили «Цинциннати» (0:1), после чего была крупная победа над «Интером Майами» (4:1).

Все прогнозы на футбол

В конце минувшего месяца «Нью-Йорк Ред Буллс» у себя дома раскатал «Монреаль» (4:1), а 3 октября команда потерпела поражение от «Орландо Сити» (1:3).

«Интер Майами»

Футбольный клуб из Майами, штат Флорида, в своих 15 матчах набрал всего 11 очков. Имея разницу голов 14:25, он находится на 13 месте в Восточной конференции.

В последних пяти поединках «Интер Майами» заработал всего 3 балла. 13 сентября «цапли» уступили «Орландо Сити» (1:2).

А затем была встреча с «Атлантой». В гостевом матче подопечные Диего Алонсо одержали верх (2:1), после чего его команда крупно влетела «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:4).

28 числа минувшего месяца «Интер Майами» всухую проиграл «Филадельфии» (0:3), а 4 октября этот клуб оказался слабее «Нью-Йорк Сити» (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Нью-Йорк Ред Буллс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью — 3.64, а на победу «Интер Майами» — 2.83.

Сейчас команда из Нью-Йорка играет не лучшим образом, однако у новичков MLS имеются явные проблемы с гостевыми матчами.

Хозяева встречи воспользуются неважной формой «Интера». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нью-Йорк Ред Буллс» больше 1.5 с коэффициентом 2.04. 0