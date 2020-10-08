ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ПартиТрансферный дайджест. 29 сентября — 5 октября «Севилья» Лопетеги может побороться за чемпионство«Севилья» — топ команда, «Барселона» — пока нет Маркус РашфордКавани здесь не поможет. В «Манчестер Юнайтед» полный беспорядок
  • 22:52
    • Защитник «Локомотива» заболел коронавирусом
  • 22:20
    • Шварцман обыграл Тима и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
  • 21:45
    • ЦСКА обыграло «Динамо» в московском дерби
  • 15:37
    • «Зенит» объявил о переходе Вендела
  • 18:42
    • Зе Луиш перешел в «Локомотив»
  • 17:33
    • Названа дата возможного старта нового сезона НХЛ
  • 17:10
    • Стал известен рейтинг сильнейших защитников NHL 21
    Все новости спорта

    «Быки» дома одолеют «Интер Майами»?

    «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Интер Майами». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч MLS 8 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Интер Майами»
    «Нью-Йорк Ред Буллс»
    В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Нью-Йорк Ред Буллс» сыграет с «Интер Майами». Матч пройдет на «Ред Булл Арене» 8 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Интер Майами».

    «Нью-Йорк Ред Буллс»

    Команда из Нью-Йорка сыграла в 15 матчах регулярного чемпионата. С разницей голов 18:19 она сейчас находится на седьмой позиции в таблице Востока.

    13 сентября «Нью-Йорк Ред Буллс» впервые победил на чужом поле. В том матче «красные быки» обыграли «ДС Юнайтед» (2:0).

    В следующем поединке подопечные Криса Армаса на своем поле уступили «Цинциннати» (0:1), после чего была крупная победа над «Интером Майами» (4:1).

    Все прогнозы на футбол

    В конце минувшего месяца «Нью-Йорк Ред Буллс» у себя дома раскатал «Монреаль» (4:1), а 3 октября команда потерпела поражение от «Орландо Сити» (1:3).

    «Интер Майами»

    Футбольный клуб из Майами, штат Флорида, в своих 15 матчах набрал всего 11 очков. Имея разницу голов 14:25, он находится на 13 месте в Восточной конференции.

    В последних пяти поединках «Интер Майами» заработал всего 3 балла. 13 сентября «цапли» уступили «Орландо Сити» (1:2).

  • Трансферный дайджест. 29 сентября — 5 октября
  • Удержит ли «Атлетико» опорника, перейдет ли в «МЮ» вундеркинд из «Аталанты», сменит ли «Ливерпуль» голкипера и другие трансферные новости последних дней
  • 05/10/2020

    • А затем была встреча с «Атлантой». В гостевом матче подопечные Диего Алонсо одержали верх (2:1), после чего его команда крупно влетела «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:4).

    28 числа минувшего месяца «Интер Майами» всухую проиграл «Филадельфии» (0:3), а 4 октября этот клуб оказался слабее «Нью-Йорк Сити» (2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Нью-Йорк Ред Буллс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью — 3.64, а на победу «Интер Майами» — 2.83.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10%ИгратьКешбэк на неудачные ставкиmelbet.ru

    Сейчас команда из Нью-Йорка играет не лучшим образом, однако у новичков MLS имеются явные проблемы с гостевыми матчами.

    Хозяева встречи воспользуются неважной формой «Интера». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нью-Йорк Ред Буллс» больше 1.5 с коэффициентом 2.04. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Миннесота
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Майами — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рублев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Джокович — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Трактор — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Автомобилист — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дания — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.72
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.91
  • Прогноз на матч Германия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.57
  • Прогноз на матч Италия — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Нидерланды — Мексика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Швейцария — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    ЦСКА
  • Победить — трудно, проиграть — стыдно. ЦСКА досталась сложная группа
    • 21:45 02/10/2020     «Ливерпуль» впервые в истории пропустил семь мячей
  • Разгром «Ливерпуля» придает силы конкурентам
    • 07:23 05/10/2020     Трофей Лиги чемпионов
  • Зеленый свет «Зениту», красный — остальным
    • 12:37 02/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Интер Майами». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч MLS 8 октября 2020 года. Прогноз на «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Интер Майами». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.04
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры