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    Продолжатся ли серии обеих команд?

    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Портленд Тимберс». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч МЛС 8 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Портленд Тимберс»
    Чичарито
    В рамках регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет против «Портленд Тимберс». Матч состоится 8-го октября и начнется в 05:30 по мск. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Портленд Тимберс».
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    Футбол. США. MLS 08 Октября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
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    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    В игре «Гэлакси» давно проблемы. Калифорнийцы проиграли четыре предыдущих матчах, из-за чего опустились в таблице Запада н последнее, 12-е место.

    То есть на данный момент клуб из Лос-Анджелеса, за который выступает Чичарито, «пролетает» мимо плей-офф. От нее его отделяют три балла.

    Но и перед этим команда не смогла одержать победу, сыграв вничью 0:0 на выезде против «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:0).

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    После этого были поражения от «Колорадо Рэпидс» (0:2), «Реал Солт-Лейк» (0:2), «Сиэтл Саундерс» (1:3) и «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:2).

    «Портленд Тимберс»

    В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» после пяти матчей занимает второе место. В активе орегонцев 24 очка.

    До лидера Западной конференции из «Сиэтла» команду отделяют три пункта.

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  • 05/10/2020

    • Как и конкурент, «Тимберс» также проводит свою серию. В трех предыдущих матчах клуб одержал победы, а перед этим сыграла вничью с «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:1).

    В предыдущий раз коллектив потерпел поражение 14 сентября — против «Лос-Анджелеса» (2:4).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,70.

    Прогноз и ставка на матч — «Портленд» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 4,20. 0

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    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Портленд Тимберс». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч МЛС 8 октября 2020 года. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Портленд Тимберс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20
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