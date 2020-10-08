«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Портленд Тимберс». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч МЛС 8 октября 2020 года

В рамках регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет против «Портленд Тимберс». Матч состоится 8-го октября и начнется в 05:30 по мск. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Портленд Тимберс».

«Лос-Анджелес Гэлакси»

В игре «Гэлакси» давно проблемы. Калифорнийцы проиграли четыре предыдущих матчах, из-за чего опустились в таблице Запада н последнее, 12-е место.

То есть на данный момент клуб из Лос-Анджелеса, за который выступает Чичарито, «пролетает» мимо плей-офф. От нее его отделяют три балла.

Но и перед этим команда не смогла одержать победу, сыграв вничью 0:0 на выезде против «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:0).

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После этого были поражения от «Колорадо Рэпидс» (0:2), «Реал Солт-Лейк» (0:2), «Сиэтл Саундерс» (1:3) и «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:2).

«Портленд Тимберс»

В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» после пяти матчей занимает второе место. В активе орегонцев 24 очка.

До лидера Западной конференции из «Сиэтла» команду отделяют три пункта.

Как и конкурент, «Тимберс» также проводит свою серию. В трех предыдущих матчах клуб одержал победы, а перед этим сыграла вничью с «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:1).

В предыдущий раз коллектив потерпел поражение 14 сентября — против «Лос-Анджелеса» (2:4).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,70.

Прогноз и ставка на матч — «Портленд» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 4,20. 0