Англия — Уэльс. Прогноз (к. 1.81) и ставки на товарищеский матч 8 октября 2020 года

В четверг, 8 октября, сборная Англии на своем поле примет национальную команду Уэльса в контрольном поединке. Игра начнется в 22:00 по мск. Прогноз на Англия — Уэльс.

Англия

Сборная Англии за последних два календарных года уступила лишь в двух встречах. Один раз это было в финальной серии прошлой Лиги наций, а другая состоялась в отборе Евро-2020 в гостях 1:2 от Чехии.

В той квалификации эта неудача стала единственной для «трех львов». Другие семь встреч они выиграли и финишировали первыми в группе, разница мячей составила — 37:6.

Отметим, что пять из семи викторий в отборе к континентальному первенству были одержаны с крупным счетом.

Все прогнозы на футбол

В 2020 году англичане в рамках Лиги наций сперва на выезде только благодаря пенальти победили Исландию (1:0), а затем в Копенгагене расписали мировую с Данией — 0:0.

Уэльс

Сборная Уэльса также за последние два года потерпели только два поражения, которые состоялись в отборе к Евро-2020 на выезде от Хорватии 1:2 и Венгрии 0:1.

«Драконы» в той квалификации финишировали вторыми в группе и завоевали билет в финальную часть чемпионата Европы. Они выиграли четыре игры при двух мировых и фиаско, разница мячей — 10:6.

В новом розыгрыше Лиги наций валлийцы одержали две виктории по 1:0. Сперва они обыграли на выезде Финляндию, а затем дома вырвали победу у Болгарии.

Стоит отметить, что Уэльс не пропускает в четырех последних проведенных встречах.

Последний раз эти сборные играли на Евро-2016. И тогда англичане победили со счетом 2:1 на групповой стадии турнира. Перед этим Англия выиграла у валлийцев четыре игры «всухую».

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Англии предлагают — 1.33.

На викторию Уэльса дают — 10.00, ничья оценена — в 5.00.

В предстоящем поединке оба коллектива недосчитаются ряда ведущих исполнителей. За Уэльс не будет играть ни Бейл, ни Рэмзи. За англичан из-за скандала могут не сыграть Абрахам, Чилвел и Санчо.

Отсутствие этих футболистов может сказаться на результативности поединка. Прогнозируем, что он закончится на «меньше». 0