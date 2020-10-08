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    Англичане и валлийцы сыграют на «меньше»?

    Англия — Уэльс. Прогноз (к. 1.81) и ставки на товарищеский матч 8 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Англия — Уэльс
    Гарри Кейн
    В четверг, 8 октября, сборная Англии на своем поле примет национальную команду Уэльса в контрольном поединке. Игра начнется в 22:00 по мск. Прогноз на Англия — Уэльс.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 08 Октября 2020 года
    Англия
  • Лондон
    •  Англия 22:00 Уэльс Уэльс
  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.32
  • X
  • 5.15
  • 2
  • 9.80
  • Ставка!
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    Англия

    Сборная Англии за последних два календарных года уступила лишь в двух встречах. Один раз это было в финальной серии прошлой Лиги наций, а другая состоялась в отборе Евро-2020 в гостях 1:2 от Чехии.

    В той квалификации эта неудача стала единственной для «трех львов». Другие семь встреч они выиграли и финишировали первыми в группе, разница мячей составила — 37:6.

    Отметим, что пять из семи викторий в отборе к континентальному первенству были одержаны с крупным счетом.

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    В 2020 году англичане в рамках Лиги наций сперва на выезде только благодаря пенальти победили Исландию (1:0), а затем в Копенгагене расписали мировую с Данией — 0:0.

    Уэльс

    Сборная Уэльса также за последние два года потерпели только два поражения, которые состоялись в отборе к Евро-2020 на выезде от Хорватии 1:2 и Венгрии 0:1.

    «Драконы» в той квалификации финишировали вторыми в группе и завоевали билет в финальную часть чемпионата Европы. Они выиграли четыре игры при двух мировых и фиаско, разница мячей — 10:6.

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  • 05/10/2020

    • В новом розыгрыше Лиги наций валлийцы одержали две виктории по 1:0. Сперва они обыграли на выезде Финляндию, а затем дома вырвали победу у Болгарии.

    Стоит отметить, что Уэльс не пропускает в четырех последних проведенных встречах.

    Последний раз эти сборные играли на Евро-2016. И тогда англичане победили со счетом 2:1 на групповой стадии турнира. Перед этим Англия выиграла у валлийцев четыре игры «всухую».

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Англии предлагают — 1.33.

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    На викторию Уэльса дают — 10.00, ничья оценена — в 5.00.

    В предстоящем поединке оба коллектива недосчитаются ряда ведущих исполнителей. За Уэльс не будет играть ни Бейл, ни Рэмзи. За англичан из-за скандала могут не сыграть Абрахам, Чилвел и Санчо.

    Отсутствие этих футболистов может сказаться на результативности поединка. Прогнозируем, что он закончится на «меньше». 0

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    Англия — Уэльс. Прогноз (к. 1.81) и ставки на товарищеский матч 8 октября 2020 года. Прогноз на Англия — Уэльс. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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