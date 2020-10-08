Англия — Уэльс. Прогноз (к. 1.81) и ставки на товарищеский матч 8 октября 2020 года

Англия
Сборная Англии за последних два календарных года уступила лишь в двух встречах. Один раз это было в финальной серии прошлой Лиги наций, а другая состоялась в отборе Евро-2020 в гостях 1:2 от Чехии.
В той квалификации эта неудача стала единственной для «трех львов». Другие семь встреч они выиграли и финишировали первыми в группе, разница мячей составила — 37:6.
Отметим, что пять из семи викторий в отборе к континентальному первенству были одержаны с крупным счетом.
В 2020 году англичане в рамках Лиги наций сперва на выезде только благодаря пенальти победили Исландию (1:0), а затем в Копенгагене расписали мировую с Данией — 0:0.
Уэльс
Сборная Уэльса также за последние два года потерпели только два поражения, которые состоялись в отборе к Евро-2020 на выезде от Хорватии 1:2 и Венгрии 0:1.
«Драконы» в той квалификации финишировали вторыми в группе и завоевали билет в финальную часть чемпионата Европы. Они выиграли четыре игры при двух мировых и фиаско, разница мячей — 10:6.
В новом розыгрыше Лиги наций валлийцы одержали две виктории по 1:0. Сперва они обыграли на выезде Финляндию, а затем дома вырвали победу у Болгарии.
Стоит отметить, что Уэльс не пропускает в четырех последних проведенных встречах.
Последний раз эти сборные играли на Евро-2016. И тогда англичане победили со счетом 2:1 на групповой стадии турнира. Перед этим Англия выиграла у валлийцев четыре игры «всухую».
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Англии предлагают — 1.33.
На викторию Уэльса дают — 10.00, ничья оценена — в 5.00.
В предстоящем поединке оба коллектива недосчитаются ряда ведущих исполнителей. За Уэльс не будет играть ни Бейл, ни Рэмзи. За англичан из-за скандала могут не сыграть Абрахам, Чилвел и Санчо.
Отсутствие этих футболистов может сказаться на результативности поединка. Прогнозируем, что он закончится на «меньше». 0