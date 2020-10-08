«Колорадо Рэпидс» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч MLS 8 октября 2020 года

В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Колорадо Рэпидс» сыграет с «Лос-Анджелесом». Матч пройдет на стадионе «Дикс Спортинг Гудс Парк» 8 октября. Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Колорадо Рэпидс» — «Лос-Анджелес».

«Колорадо Рэпидс»

Футбольный клуб из Денвера, штат Колорадо, успел принять участие в 13 играх регулярки. В этих матчах он заработал 19 очков и занял седьмое место в таблице Запада.

С конца августа и до 10 сентября «Колорадо Рэпидс» трижды кряду сыграл вничью. Это были встречи со «Спортинг Канзас Сити» (1:1), «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:1) и «Хьюстон Динамо» (1:1).

А 13 сентября подопечные Робина Фрейзера добыли победу над «Реал Солт-Лейк» (5:0). Но через несколько дней его команда крупно влетела «Далласу» (1:4).

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В следующих двух матчах «Колорадо Рэпидс» завоевал 6 очков, обыграв «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:0) и «Сан-Хосе Эртквейкс» (5:0).

«Лос-Анджелес»

Команда из одноименного города в штате Калифорния приняла участие в 15 встречах чемпионата. С 21 баллом в копилке она замыкает топ-5 лидеров Запада.

В текущем сезоне «Лос-Анджелес» играет нестабильно, чередуя победы и поражения. К слову, в новом розыгрыше MLS эта команда не выигрывала хотя бы дважды кряду.

К примеру, 14 сентября подопечные Боба Брэдли одолели «Портленд Тимберс» (4:2), а затем было поражение от «Сиэтл Саундерс» (0:3).

В следующем поединке «ЛА» разгромил «Ванкувер» (6:0), а через 4 дня он уступил «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:2). В недавнем матче команда Брэдли победила «Реал Солт-Лейк» (3:1).

Прогноз и ставка

На победу «Колорадо Рэпидс» в грядущей встрече букмекеры дают коэффициент 2.33, на ничью — 4.00, а на победу «Лос-Анджелеса» — 2.72.

Несмотря на невысокое турнирное положение, эти две схожие по силам команды играют результативно.

В Денвере будет открытый футбол с большим количеством голов. Наши прогноз и ставка — тотал первого тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.00. 0