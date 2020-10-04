«Ювентус» — «Наполи». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 4 октября 2020 года

«Ювентус»
Туринский «Ювентус» начал очередную защиту титула с домашней победы над «Сампдорией» (3:0).
Во втором туре Серии А «старая синьора» на выезде разошлась миром с «Ромой» (2:2), играя в меньшинстве с 62-й минуты.
Перед стартом сезона подопечные Андреа Пирло успели провести всего один матч, в котором разгромили «Новару» (5:0).
После травм у «Ювентуса» восстанавливаются Маттейс Ди Лигт, Алекс Сандро, Сами Хедира и Федерико Бернардески. Дисквалификацию отбывает Адриен Рабьо.
«Наполи»
«Наполи» в первом туре чемпионата Италии на выезде одержал победу над «Пармой» (2:0).
Спустя неделю команда Дженнаро Гаттузо у себя дома отправила шесть безответных мячей в ворота «Дженоа» (6:0).
Если говорить о предсезонных матчах, то в них неаполитанцы разгромили «Терамо» (4:0) и «Пескару» (4:0).
Среди травмированных у «Наполи» значится Лоренцо Инсинье. На карантине находится Петр Зелиньски.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.90, победа «Наполи» — 4.00, ничья — 3.80.
Да, «старая синьора» выступает фаворитом, но уже не столь очевидным, как в былые времена. Во-первых, сказывается назначение Пирло, которому нужно время на полное ознакомление с командой.
Во-вторых, туринцы в межсезонье расстались с Миралемом Пьяничем, в связи с чем приходится быстро менять игру в центре поля. В-третьих, во встрече с «Ромой» туринцы потеряли очки, притом оба гола пропустили, когда Рабьо еще не получил красную карточку.
Все мы знаем, что Гаттузо является отличным мотиватором, поэтому наш прогноз и ставка — «гости не проиграют» за 1.96.
Также можно присмотреться к ставке «обе команды забьют» за 1.73. Для «Юве» наибольшую угрозу будут представлять Дрис Мертенс и Ирвинг Лосано. 0