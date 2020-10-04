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    «Ювентус» — «Наполи». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 4 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Наполи»
    Криштиану Роналду
    В воскресенье, 4 октября, «Ювентус» на своем поле примет «Наполи» в рамках третьего тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Турине, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Наполи».
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Октября 2020 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 21:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    Туринский «Ювентус» начал очередную защиту титула с домашней победы над «Сампдорией» (3:0).

    Во втором туре Серии А «старая синьора» на выезде разошлась миром с «Ромой» (2:2), играя в меньшинстве с 62-й минуты.

    Перед стартом сезона подопечные Андреа Пирло успели провести всего один матч, в котором разгромили «Новару» (5:0).

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    После травм у «Ювентуса» восстанавливаются Маттейс Ди Лигт, Алекс Сандро, Сами Хедира и Федерико Бернардески. Дисквалификацию отбывает Адриен Рабьо.

    «Наполи»

    «Наполи» в первом туре чемпионата Италии на выезде одержал победу над «Пармой» (2:0).

    Спустя неделю команда Дженнаро Гаттузо у себя дома отправила шесть безответных мячей в ворота «Дженоа» (6:0).

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  • 28/09/2020

    • Если говорить о предсезонных матчах, то в них неаполитанцы разгромили «Терамо» (4:0) и «Пескару» (4:0).

    Среди травмированных у «Наполи» значится Лоренцо Инсинье. На карантине находится Петр Зелиньски.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.90, победа «Наполи» — 4.00, ничья — 3.80.

    Да, «старая синьора» выступает фаворитом, но уже не столь очевидным, как в былые времена. Во-первых, сказывается назначение Пирло, которому нужно время на полное ознакомление с командой.

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    Во-вторых, туринцы в межсезонье расстались с Миралемом Пьяничем, в связи с чем приходится быстро менять игру в центре поля. В-третьих, во встрече с «Ромой» туринцы потеряли очки, притом оба гола пропустили, когда Рабьо еще не получил красную карточку.

    Все мы знаем, что Гаттузо является отличным мотиватором, поэтому наш прогноз и ставка — «гости не проиграют» за 1.96.

    Также можно присмотреться к ставке «обе команды забьют» за 1.73. Для «Юве» наибольшую угрозу будут представлять Дрис Мертенс и Ирвинг Лосано. 0

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    «Ювентус» — «Наполи». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 4 октября 2020 года. Прогноз на «Ювентус» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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