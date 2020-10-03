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    Сможет ли «Валенсия» удивить «Бетис»?

    «Валенсия» — «Бетис». Прогнозы и ставки на чемпионат Испании 3 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Бетис»
    «Валенсия» лишь однажды проиграла в последних 19-ти матчах с «Бетисом»
    «Валенсия» встретится на своем поле с «Бетисом» в рамках пятого тура чемпионата Испании. Матч состоится 3 октября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Бетис».
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    Футбол. Испания. Примера 03 Октября 2020 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 22:00 Бетис Бетис
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Валенсия»

    В текущей турнирной таблице Ла Лиги «Валенсию» можно найти на втором месте. Довольно неожиданно, но этому есть объяснение. Во-первых, главные претенденты на чемпионский титул — «Реал», «Барселона» и «Атлетико» — провели пока лишь по несколько матчей. А во-вторых, «Валенсия» очень даже неплохо стартовала.

    После четырех туров в активе «Валенсии» семь очков. Пока что назначение Хави Грасии оправдывает себя. «Летучие мыши» выиграли у «Леванте» и «Реал Сосьедада», поделили очки с «Уэской» (крепкая команда, на самом деле) и уступили «Сельте».

    На фоне летних результатов сейчас игра «Валенсии» действительно выглядит заметно лучше. Но от глобальных выводов пока лучше воздержаться.

    «Бетис»

    На комплименты не так давно претендовал и «Бетис», но после двух побед на старте клуб из Севильи забарахлил.

    Все началось в игре с мадридским «Реалом». «Бетис» шикарно провел первый тайм, забил «Королевскому клубу» два мяча, заставил Зинедина Зидана волноваться, но после перерыва все рухнуло. Сначала бразилец Эмерсон поразил собственные ворота, а потом получил красную карточку. Разумеется, «Реал» за такое наказывает.

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    А еще через несколько дней «Бетис» провалил матч с «Хетафе». Бессмысленно что-либо обсуждать после 0:3.

    В общем, у Мануэля Пеллегрини еще очень много работы, многолетний опыт ему точно пригодится.

    Прогноз и ставка

    И в этой ситуации очень странно, почему букмекеры считают, что шансы на победу в этой игре равны. Поставить на «Валенсию» можно за 2.74, а на «Бетис» — за 2.62. Странно. Или это намек на ничью (3.42)?

    «Валенсию» очень сильно недооценивают. Сезон команда Грасии начала точно не хуже, чем «Бетис». Ну и вообще-то, про фактор своего поля тоже не надо забывать. «Бетис» в последних 19-ти матчах на поле «Валенсии» одержал только одну победу. И у него, как правило, очень посредственные результаты в гостевых матчах. Статистика не даст соврать: «Бетис» выиграл только один из 14-ти предыдущих матчей на выезде.

    Рискнем — поставим на победу «Валенсии» за 2.74. Понятно, что в испанском футболе может случиться все что угодно. Но для «Валенсии» такой «Бетис» не является сверхсложным препятствием.

    И тотал «Валенсии» больше 1,5 за 2.62. Еще один удивительный коэффициент. 0

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    «Валенсия» — «Бетис». Прогнозы и ставки на чемпионат Испании 3 октября 2020 года. Прогноз на «Валенсия» — «Бетис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.74
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