«Валенсия» — «Бетис». Прогнозы и ставки на чемпионат Испании 3 октября 2020 года

«Валенсия» встретится на своем поле с «Бетисом» в рамках пятого тура чемпионата Испании. Матч состоится 3 октября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Бетис».

«Валенсия»

В текущей турнирной таблице Ла Лиги «Валенсию» можно найти на втором месте. Довольно неожиданно, но этому есть объяснение. Во-первых, главные претенденты на чемпионский титул — «Реал», «Барселона» и «Атлетико» — провели пока лишь по несколько матчей. А во-вторых, «Валенсия» очень даже неплохо стартовала.

После четырех туров в активе «Валенсии» семь очков. Пока что назначение Хави Грасии оправдывает себя. «Летучие мыши» выиграли у «Леванте» и «Реал Сосьедада», поделили очки с «Уэской» (крепкая команда, на самом деле) и уступили «Сельте».

На фоне летних результатов сейчас игра «Валенсии» действительно выглядит заметно лучше. Но от глобальных выводов пока лучше воздержаться.

«Бетис»

На комплименты не так давно претендовал и «Бетис», но после двух побед на старте клуб из Севильи забарахлил.

Все началось в игре с мадридским «Реалом». «Бетис» шикарно провел первый тайм, забил «Королевскому клубу» два мяча, заставил Зинедина Зидана волноваться, но после перерыва все рухнуло. Сначала бразилец Эмерсон поразил собственные ворота, а потом получил красную карточку. Разумеется, «Реал» за такое наказывает.

А еще через несколько дней «Бетис» провалил матч с «Хетафе». Бессмысленно что-либо обсуждать после 0:3.

В общем, у Мануэля Пеллегрини еще очень много работы, многолетний опыт ему точно пригодится.

Прогноз и ставка

И в этой ситуации очень странно, почему букмекеры считают, что шансы на победу в этой игре равны. Поставить на «Валенсию» можно за 2.74, а на «Бетис» — за 2.62. Странно. Или это намек на ничью (3.42)?

«Валенсию» очень сильно недооценивают. Сезон команда Грасии начала точно не хуже, чем «Бетис». Ну и вообще-то, про фактор своего поля тоже не надо забывать. «Бетис» в последних 19-ти матчах на поле «Валенсии» одержал только одну победу. И у него, как правило, очень посредственные результаты в гостевых матчах. Статистика не даст соврать: «Бетис» выиграл только один из 14-ти предыдущих матчей на выезде.

Рискнем — поставим на победу «Валенсии» за 2.74. Понятно, что в испанском футболе может случиться все что угодно. Но для «Валенсии» такой «Бетис» не является сверхсложным препятствием.

И тотал «Валенсии» больше 1,5 за 2.62. Еще один удивительный коэффициент. 0