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    «Оренбург» прервет серию мировых в Перми?

    «Звезда» Пермь — «Оренбург». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Звезда» Пермь — «Оренбург»
    Игрок «Оренбурга»
    В среду, 30 сентября, «Звезда» из Перми в домашнем матче сыграет с «Оренбургом» во втором туре группового этапа Кубка России. Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Звезда» Пермь — «Оренбург».
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа 8 30 Сентября 2020 года
    Звезда Пермь
  • Россия. Кубок. Группа 8
    •  Звезда Пермь 17:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.80
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.45
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    «Звезда» Пермь

    Клуб из Перми до группового этапа преодолел два раунда квалификации. На первой стадии отбора пермяки в гостевой встречи одолели 2:1 «Тюмень».

    На следующем этапе «Звезда» не знала проблем с «Челябинском», выиграв 3:1, ведя почти до самого финального свистка 3:0. В первом туре группы коллектив в родных стенах уступил премьерлиговому «Сочи» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 20-й минуте матча.

    После шести сыгранных матчей в ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» «Звезда» идет в середине турнирной таблице, но проиграв лишь одну встречу и имеет две игры в запасе.

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    Перед предстоящим поединком пермяки сыграли вничью с «Уралом-2» дома, а туром ранее они в родных стенах переиграли дубль «Крылья Советов» — 3:1.

    «Оренбург»

    «Оренбург» до группового этапа Кубка России прошел лишь одного соперника, обыграв на предыдущей стадии на своей территории «Аланию» со счетом 2:1.

    В первенстве первой российской лиги «газовики» выступают хорошо, еще не проигрывая в этом сезоне, выиграв восемь встреч при четырех ничьих, опережая вторую строку на три очка.

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  • 27/09/2020

    • Правда, в последнее время у «бело-синих» наметился небольшой спад в игре. Они последние три встречи в рамках ФНЛ свели мировыми результатами.

    Начали они этот отрезок с домашней ничьей 0:0 с «Акроном», потом потеряли очки в выездной игре с «Краснодаром-2» и в минувшем туре дома упустили викторию с «Балтикой» (2:2), ведя 2:0.

    Прогноз и ставка на «Звезда» Пермь — «Оренбург»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Оренбурга» — 1.41, победа «Звезды» — 6.65, ничья — 4.44.

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    «Оренбург», который немного притормозил в последнее время, наверняка исправить ситуацию с победами, уверенно выиграв в Перми.

    Наша прогноз и ставка на эту игру — победа «Оренбурга» с форой (-1). 0

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    «Звезда» Пермь — «Оренбург». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2020 года. Прогноз на «Звезда» Пермь — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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