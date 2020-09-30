«Звезда» Пермь — «Оренбург». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2020 года

В среду, 30 сентября, «Звезда» из Перми в домашнем матче сыграет с «Оренбургом» во втором туре группового этапа Кубка России. Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Звезда» Пермь — «Оренбург».

«Звезда» Пермь

Клуб из Перми до группового этапа преодолел два раунда квалификации. На первой стадии отбора пермяки в гостевой встречи одолели 2:1 «Тюмень».

На следующем этапе «Звезда» не знала проблем с «Челябинском», выиграв 3:1, ведя почти до самого финального свистка 3:0. В первом туре группы коллектив в родных стенах уступил премьерлиговому «Сочи» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 20-й минуте матча.

После шести сыгранных матчей в ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» «Звезда» идет в середине турнирной таблице, но проиграв лишь одну встречу и имеет две игры в запасе.

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Перед предстоящим поединком пермяки сыграли вничью с «Уралом-2» дома, а туром ранее они в родных стенах переиграли дубль «Крылья Советов» — 3:1.

«Оренбург»

«Оренбург» до группового этапа Кубка России прошел лишь одного соперника, обыграв на предыдущей стадии на своей территории «Аланию» со счетом 2:1.

В первенстве первой российской лиги «газовики» выступают хорошо, еще не проигрывая в этом сезоне, выиграв восемь встреч при четырех ничьих, опережая вторую строку на три очка.

Правда, в последнее время у «бело-синих» наметился небольшой спад в игре. Они последние три встречи в рамках ФНЛ свели мировыми результатами.

Начали они этот отрезок с домашней ничьей 0:0 с «Акроном», потом потеряли очки в выездной игре с «Краснодаром-2» и в минувшем туре дома упустили викторию с «Балтикой» (2:2), ведя 2:0.

Прогноз и ставка на «Звезда» Пермь — «Оренбург»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Оренбурга» — 1.41, победа «Звезды» — 6.65, ничья — 4.44.

«Оренбург», который немного притормозил в последнее время, наверняка исправить ситуацию с победами, уверенно выиграв в Перми.

Наша прогноз и ставка на эту игру — победа «Оренбурга» с форой (-1). 0