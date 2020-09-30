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    Выйдет ли «Текстильщик» в лидеры группы?

    «Салют» — «Текстильщик». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Салют» — «Текстильщик»
    «Текстильщик»
    В среду, 30 сентября, белгородский «Салют» в домашнем матче сыграет с ивановским «Текстильщиком» во втором туре группового этапа Кубка России. Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Салют» — «Текстильщик».

    «Салют»

    Белгородский клуб, выступающий в ПФЛ, начал борьбу в Кубке России с 1/128 финала, в августе на своем поле одолев «Видное» со счетом 1:0.

    В начале сентября в 1/64 финала «Салют» на выезде прошел по пенальти «Калугу», выступающую в ПФЛ — 0:0 (7:6).

    В элитном групповом раунде «Салют» попал в группу с тульским «Арсеналом» и ивановским «Текстильщиком».

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    В матче 1-го тура белгородский клуб дома проиграл «Арсеналу» по пенальти со счетом 1:1 (3:4), набрав согласно регламенту 1 очко (у «Арсенала» — 2 очка), что обострило борьбу в группе.

    В последнем матче ПФЛ «Салют» дома разгромил «Химки-2» со счетом 6:0 и идет на 2-м месте в группе Центр, на бал отставая от лидера.

    «Текстильщик»

    Выступающий в ФНЛ ивановский клуб стартовал в Кубке России с 1/64 финала, в конце августа на выезде обыграв «Чайку» из Песчанокопское — 2:0.

    Проиграв в конце августа в рамках ФНЛ «Нижнему Новгороду» на выезде (1:2), сентябрь «Текстильщик» начал серией из трех побед, первая из которых была одержана в гостях над «Чертаново» (1:0).

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    • Затем «Текстильщик» в гостях справился с «Томью» (2:0) и на своем поле обыграл омский «Иртыш» (2:1). А потом началась черная полоса.

    Последние три матча «Текстильщик» проиграл на выезде, уступив брянскому «Динамо» (0:1), «Нефтехимику» (0:4) и «Алании» (1:3), что опустило команду на 13-е место в таблице ФНЛ.

    Прогноз и ставка

    На победу «Салюта» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью — 3.15, а на победу «Текстильщика» — 2.37.

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    Из группы в 1/8 финала Кубка России выходит 1 команда — белгородцам нужно выиграть у «Салюта», чтобы подойти к матчу с «Арсеналом» в роли фаворита.

    Игры на выезде не удаются «Текстильщику», не исключено, что «Салют» опять доведет дело до пенальти. Тем не менее, прогнозируем, что гости не проиграют на выезде.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.65 и «Обе забьют — нет» за 1.83. 0

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    «Салют» — «Текстильщик». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2020 года. Прогноз на «Салют» — «Текстильщик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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