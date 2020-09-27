«Монако» — «Страсбург». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Лиги 1 27 сентября 2020 года

27 сентября «Монако» сыграет со «Страсбургом» в матче 5-го тура французской Лиги 1. Поединок состоится на стадионе «Луи II» и начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Монако» — «Страсбург».

«Монако»

«Монако» после четырех туров занимает 7-е место. Команда Нико Ковача набрала 7 очков, потерпев одно поражение на старте сезона.

«Красно-белые» уступили «Ренну». Это было в прошлом туре. До этого «монегаски» выиграли два раза подряд, одолев «Нант» 2:1 и «Метц» 1:0. Также была ничья с «Реймсом» со счетом 2:2.

«Монако» провел два домашних матча в этом сезоне и ни разу не проиграл — победа и ничья.

Отметим, что из-за травмы не сыграет Александр Головин. Он получил повреждение во втором туре.

«Страсбург»

«Страсбург» идет на 18-м месте с таблице. Команда набрала три очка. У нее всего одна победа за четыре стартовых тура.

На старте сезона коллектив потерпел три поражения подряд. «Страсбург» был слабее «Лорьяна» (1:3). Также по два мяча гостям забили «Ницца» и «Сент-Этьен» (0:2).

В прошлом туре чемпионата Франции «сине-белые» переиграли «Дижон», забив сопернику один безответный мяч.

На выезде в Лиге 1 «Страсбург» потерпел три поражения подряд, а если добавить сюда ничью, то получается, что коанда не может выиграть уже четвертый поединок.

Прогноз

За 1.85 букмекеры дают победу «Монако» и с коэффициентом 4.50 они предлагают победу «Страсбурга». Ничья оценена в 3.65.

Все прогнозы на Лигу 1

Уже четыре встречи подряд «монегаски» не могут выиграть у гостей — три поражения и ничья. В прошлом сезоне была ничья 2:2 и фиаско со счетом 1:3.

«Монако» в этом сезоне не побеждал с отрывом более чем в один мяч. При этом «Страсбург» отставал от соперника на два и более мяча в трех поединках сезона. Мы же предлагаем поставить на то, что матч закончится победой «Монако» или ничьей. Коэффициент составляет 1.91. 0