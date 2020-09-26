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    «Аталанта» начнет сезон с победы в Турине?

    «Торино» — «Аталанта». Прогнозы и ставки на чемпионат Италии 26 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Аталанта»
    «Аталанта» — главное открытие итальянского футбола
    «Аталанта» сыграет на выезде с «Торино» в рамках второго тура чемпионата Италии. Встреча состоится 26 сентября в Турине, начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Торино» — «Аталанта».
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Сентября 2020 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 16:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.95
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Торино»

    Как и ожидалось, новый чемпионат «Торино» начал с поражения. Туринская команда проиграла в гостях «Фиорентине». Всего лишь 0:1, но по игре было видно, что соперник лучше, а у «Торино» есть проблемы как в защите, так и в обороне. Команда Марко Джампаоло слишком часто позволяла сопернику бить по своим воротам.

    Молниеносного прогресса от «Торино» не стоит ждать. Джампаоло, как правило, всегда тяжело начинает в новой команде, нужно время, чтобы игроки привыкли к его футболу. И это, кстати, одна из причин, почему Джампаоло в прошлом году уволили из «Милана» — там не могут ждать несколько месяцев или полгода. А в «Торино», по всей видимости, решили подождать.

    Факт. В прошлом сезоне «Торино» проиграла «Аталанте» на своем поле со счетом 0:7.

    «Аталанта»

    В прошлом сезоне «Аталанта» покорила своей игрой всю Европу. В Италии и близко не было команды, которая бы демонстрировала такой классный футбол. В итоге «Аталанта» финишировала на третьем месте, отстав от «Ювентуса» на пять очков.

    Разумеется, сейчас всех интересует только один вопрос — сможет ли «Аталанта» удержаться на этом уровне? Если не считать продажу Тимоти Кастаня в «Лестер», в целом клубу из Бергамо удалось сохранить состав и сделать несколько интересных приобретений.

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    Главным трансфером «Аталанты» называют Алексея Миранчука, в лице которого Джанпьеро Гасперини видит замену Йосипу Иличичу. Правда, пока есть сомнения, что экс-лидер «Локомотива» сразу же заиграет в Серии А.

    Результаты товарищеских матчей перед стартом сезона указывают на то, что «Аталанта» по-прежнему делает ставку, прежде всего, на игру в атаке. Четыре матча — 15 забитых мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Торино» за 4.85, на ничью за 4.40, а на «Аталанту» — за 1.69. Можно только добавить, что коэффициент на хозяев занижен.

    Вряд ли «Аталанта» готова на данном этапе демонстрировать свой идеальный футбол, но и того, что есть, будет достаточно для победы над туринской командой, которая пока только привыкает к требованиям нового тренера.

    И если на прошлой неделе «Торино» пропустил только один мяч, то в предстоящем матче все может закончиться куда печальнее.

    Наш выбор — ставка на тотал «Аталанты» больше 2,0 за 2.06.

    А также голы «Аталанты» в обоих таймах за 2.30. 0

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