«Торино» — «Аталанта». Прогнозы и ставки на чемпионат Италии 26 сентября 2020 года

«Аталанта» сыграет на выезде с «Торино» в рамках второго тура чемпионата Италии. Встреча состоится 26 сентября в Турине, начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Торино» — «Аталанта».

«Торино»

Как и ожидалось, новый чемпионат «Торино» начал с поражения. Туринская команда проиграла в гостях «Фиорентине». Всего лишь 0:1, но по игре было видно, что соперник лучше, а у «Торино» есть проблемы как в защите, так и в обороне. Команда Марко Джампаоло слишком часто позволяла сопернику бить по своим воротам.

Молниеносного прогресса от «Торино» не стоит ждать. Джампаоло, как правило, всегда тяжело начинает в новой команде, нужно время, чтобы игроки привыкли к его футболу. И это, кстати, одна из причин, почему Джампаоло в прошлом году уволили из «Милана» — там не могут ждать несколько месяцев или полгода. А в «Торино», по всей видимости, решили подождать.

Факт. В прошлом сезоне «Торино» проиграла «Аталанте» на своем поле со счетом 0:7.

«Аталанта»

В прошлом сезоне «Аталанта» покорила своей игрой всю Европу. В Италии и близко не было команды, которая бы демонстрировала такой классный футбол. В итоге «Аталанта» финишировала на третьем месте, отстав от «Ювентуса» на пять очков.

Разумеется, сейчас всех интересует только один вопрос — сможет ли «Аталанта» удержаться на этом уровне? Если не считать продажу Тимоти Кастаня в «Лестер», в целом клубу из Бергамо удалось сохранить состав и сделать несколько интересных приобретений.

Главным трансфером «Аталанты» называют Алексея Миранчука, в лице которого Джанпьеро Гасперини видит замену Йосипу Иличичу. Правда, пока есть сомнения, что экс-лидер «Локомотива» сразу же заиграет в Серии А.

Результаты товарищеских матчей перед стартом сезона указывают на то, что «Аталанта» по-прежнему делает ставку, прежде всего, на игру в атаке. Четыре матча — 15 забитых мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Торино» за 4.85, на ничью за 4.40, а на «Аталанту» — за 1.69. Можно только добавить, что коэффициент на хозяев занижен.

Вряд ли «Аталанта» готова на данном этапе демонстрировать свой идеальный футбол, но и того, что есть, будет достаточно для победы над туринской командой, которая пока только привыкает к требованиям нового тренера.

И если на прошлой неделе «Торино» пропустил только один мяч, то в предстоящем матче все может закончиться куда печальнее.

Наш выбор — ставка на тотал «Аталанты» больше 2,0 за 2.06.

А также голы «Аталанты» в обоих таймах за 2.30. 0