«Рига» — «Селтик». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года

В квалификации Лиги Европы «Рига» будет принимать «Селтик». Игра пройдет на стадионе «Сконто» 24 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Рига» — «Селтик».

«Рига»

Выступление «Риги» в Лиге чемпионов этого сезона ограничилось одной стадией. В 1-м раунде квалификации еврокубка этого сезона команда вылетела от «Маккаби» Тель-Авив (0:2).

После этого коллектив сыграл во 2-м раунде квалификации Лиги Европы, где обыграл «Тре Фиори» (1:0).

Команда Олега Кононова лидирует в латвийской Высшей лиге с 51 баллом. Ближайший преследователь отстает на четыре балла.

Рижане потерпели только два поражения в национальном первенстве нынешнего сезона.

«Селтик»

Гости являются очень опытным участником еврокубков. В прошлом сезоне коллектив дошел до 1/16 финала Лиги Европы, где уступил «Копенгагену».

Как и прошлом сезоне, «Селтик» также начинал борьбу в Лиге чемпионов, а оказался в еврокубке попроще. Это случилось после поражения от «Ференцвароша» (1:2) во 2-м раунде отбора.

С тех пор «Кельты» выиграли четыре матча кряду, которые пришлись на шотландскую Премьер-лиги. В ней дружина Леннона идет на втором месте, но является потенциальным лидером из-за игры в запасе.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,20, тогда как успех хозяев поля оценивается в 12,00, ничья — в 5,50.

Рекомендуем ставить на тотал меньше 2,5 голов за 2,37. 0