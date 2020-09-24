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    Будут ли у «Риги» шансы против «Селтика»?

    «Рига» — «Селтик». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рига» — «Селтик»
    «Рига» уже прошла одну стадию Лиги Европы
    В квалификации Лиги Европы «Рига» будет принимать «Селтик». Игра пройдет на стадионе «Сконто» 24 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Рига» — «Селтик».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 24 Сентября 2020 года
    Рига
  • Рига
    •  Рига 20:00 Селтик Селтик
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.50
  • X
  • 6.60
  • 2
  • 1.23
  • Ставка!
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    «Рига»

    Выступление «Риги» в Лиге чемпионов этого сезона ограничилось одной стадией. В 1-м раунде квалификации еврокубка этого сезона команда вылетела от «Маккаби» Тель-Авив (0:2).

    После этого коллектив сыграл во 2-м раунде квалификации Лиги Европы, где обыграл «Тре Фиори» (1:0).

    Команда Олега Кононова лидирует в латвийской Высшей лиге с 51 баллом. Ближайший преследователь отстает на четыре балла.

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    Рижане потерпели только два поражения в национальном первенстве нынешнего сезона.

    «Селтик»

    Гости являются очень опытным участником еврокубков. В прошлом сезоне коллектив дошел до 1/16 финала Лиги Европы, где уступил «Копенгагену».

    Как и прошлом сезоне, «Селтик» также начинал борьбу в Лиге чемпионов, а оказался в еврокубке попроще. Это случилось после поражения от «Ференцвароша» (1:2) во 2-м раунде отбора.

    С тех пор «Кельты» выиграли четыре матча кряду, которые пришлись на шотландскую Премьер-лиги. В ней дружина Леннона идет на втором месте, но является потенциальным лидером из-за игры в запасе.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,20, тогда как успех хозяев поля оценивается в 12,00, ничья — в 5,50.

    Рекомендуем ставить на тотал меньше 2,5 голов за 2,37. 0

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    «Рига» — «Селтик». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года. Прогноз на «Рига» — «Селтик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37
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