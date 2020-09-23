«Торпедо» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч ФНЛ 23 сентября 2020 года

«Торпедо»
Старт в новом розыгрыше ФНЛ получился у «Торпедо» провальным. За первые пять туров московский коллектив смог выиграть лишь одну игру.
Последующие три тура «автозаводцы» выиграли, поочередно одолев в гостевых встречах 5:0 «Велес», 4:2 «СКА-Хабаровск» и 2:1 «Чайку».
В своем последнем сыгранном поединке «бело-черные» потерпели домашнее фиаско от лидирующего «Оренбурга» со счетом 1:2.
В турнирной таблице ФНЛ «Торпедо» идет лишь 12-м, уступая зоне плей-офф четыре очка при одной игре в запасе. На своей арене в текущем чемпионате еще не побеждали, дважды сыграв вничью при одном поражении.
«Нижний Новгород»
«Нижний Новгород» начал новое первенство с двух домашних побед, после чего не мог выиграть в трех встречах подряд, дважды проиграв при одной мировой.
За последующие пять матчей чемпионата нижегородцы потерпели одно фиаско и четыре раза добивались викторий.
Отметим, что команда победила в трех последних поединках «всухую», одолев дома 1:0 «Волгарь» и 3:0 «Шинник», а также в Воронеже «Факел» — 1:0.
С 19 набранными баллами «Нижний Новгород» находится на четвертой строке в турнирной таблице, уступая три очка второй позиции. На выезде коллектив раз победил при двух поражениях, разница мячей — 1:4.
В минувшем сезоне «Нижний Новгород» дважды положил на лопатки «Торпедо»: 2:1 дома и 2:0 на выезде.
Прогноз на «Торпедо» — «Нижний Новгород»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торпедо» — 2.11, победа «Нижнего Новгорода» — 3.54, ничья — 3.34.
Прогнозируем, что в грядущем поединке первая половина матча не принесет забитых мячей. Наша ставка на эту игру в первом тайме голов не будет. 0