«Торпедо» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч ФНЛ 23 сентября 2020 года

В среду, 23 сентября, в рамках 11-го тура розыгрыша ФНЛ московское «Торпедо» на стадионе им. Эдуарда Стрельцова сразится с «Нижним Новгородом». Начало игры — в 19:30 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Нижний Новгород».

«Торпедо»

Старт в новом розыгрыше ФНЛ получился у «Торпедо» провальным. За первые пять туров московский коллектив смог выиграть лишь одну игру.

Последующие три тура «автозаводцы» выиграли, поочередно одолев в гостевых встречах 5:0 «Велес», 4:2 «СКА-Хабаровск» и 2:1 «Чайку».

В своем последнем сыгранном поединке «бело-черные» потерпели домашнее фиаско от лидирующего «Оренбурга» со счетом 1:2.

В турнирной таблице ФНЛ «Торпедо» идет лишь 12-м, уступая зоне плей-офф четыре очка при одной игре в запасе. На своей арене в текущем чемпионате еще не побеждали, дважды сыграв вничью при одном поражении.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» начал новое первенство с двух домашних побед, после чего не мог выиграть в трех встречах подряд, дважды проиграв при одной мировой.

За последующие пять матчей чемпионата нижегородцы потерпели одно фиаско и четыре раза добивались викторий.

Отметим, что команда победила в трех последних поединках «всухую», одолев дома 1:0 «Волгарь» и 3:0 «Шинник», а также в Воронеже «Факел» — 1:0.

Все прогнозы на футбол

С 19 набранными баллами «Нижний Новгород» находится на четвертой строке в турнирной таблице, уступая три очка второй позиции. На выезде коллектив раз победил при двух поражениях, разница мячей — 1:4.

В минувшем сезоне «Нижний Новгород» дважды положил на лопатки «Торпедо»: 2:1 дома и 2:0 на выезде.

Прогноз на «Торпедо» — «Нижний Новгород»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торпедо» — 2.11, победа «Нижнего Новгорода» — 3.54, ничья — 3.34.

Прогнозируем, что в грядущем поединке первая половина матча не принесет забитых мячей. Наша ставка на эту игру в первом тайме голов не будет. 0