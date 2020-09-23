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    «Олимпиакос» на своем поле сопернику разгуляться не даст

    «Олимпиакос» — «Омония». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги чемпионов 23 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Олимпиакос» — «Омония»
    Матье Вальбуэна
    В матче финальной стадии квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» сыграет против «Омонии» на стадионе «Караискакис» в Пиреях. Игра назначена на 23 сентября. Старт в 22:00 по мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Омония».

    «Олимпиакос»

    Хозяева регулярно выступают в еврокубках и довольно неплохо. В прошлом сезоне «Олимпиакос» дошел до 1/8 финала Лиги Европы, хотя там проиграл «Вулверхэмптону» в общей сложности 1:2.

    Сезон нынешний «пирейцы» начали с двух побед. В матче финала Кубка Греции «красно-белые» выиграли у АЕКа 1:0. 18 сентября хозяева победили клуба «Астерас» в чемпионате Греции со счетом 3:0.

    В шести домашних играх «Олимпиакос» проиграл лишь один раз — ПАОКу 0:1. В остальных случаях команда выигрывала. При этом за эти 6 игр коллектив пропустил всего дважды. Так что дома соперникам греков довольно трудно.

    «Омония»

    Для гостей это будет уже 8-я игра в новом сезоне. Перед этим киприотский коллектив прошел три стадии. Во всех трех случаях команда решала вопрос в добавленное время или серии пенальти.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Со счетом 1:0 ДВ «Омония» обыграла клуб «Арарат-Армения». С результатом 2:0 ДВ была победа над «Легией». В прошлом раунде дело дошло до серии пенальти, где гости выиграли у «Црвены Звезды» (2:1 П).

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    • В этом месяце «Омония» провела две встречи в рамках чемпионата. В свой актив команда записала ничью с «Анортосисом» (1:1) и победу над АЕКом из Ларнаки (2:1).

    Прогноз и ставка

    Никто не сомневается, что «Олимпиакос» является фаворитом встречи — 1.33 против 11.0. Ничья оценена коэффициентом 4.80.

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    «Пирейцы» очень мало пропускают в домашних стенах. Команда в принципе мало пропускает, но дома она играет особенно надежно.

    7 июля «Олимпиакос» выиграл у «Омонии» 3:0 в рамках товарищеской встречи. Мы предлагаем поставить на то, что «красно-белые» выиграют и не пропустят за 1.87. 0

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    «Олимпиакос» — «Омония». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги чемпионов 23 сентября 2020 года. Прогноз на «Олимпиакос» — «Омония». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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