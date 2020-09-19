«Оренбург» — «Акрон». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч ФНЛ 19 сентября 2020 года

В субботу, 19 сентября, в 10-м туре первенства первой российской лиги в Оренбурге одноименная команда на стадионе «Газовик» сыграет с «Акроном» из Тольятти. Игра начнется в 16:30 по Москве. Прогноз на «Оренбург» — «Акрон».

«Оренбург»

«Оренбург», вылетевший в прошлом сезоне из РПЛ, единолично на данный момент возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, выиграв восемь матчей при одной мировой, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

«Газовики» вышли победителями из последних шести своих проведенных встреч, где пять из них пришлись на матчи первенства, а еще одна игры состоялась в Кубке России.

В минувшем туре первого дивизиона «сине-белые» по-волевому обыграли в Москве «Торпедо» со счетом 2:1, а ранее «всухую» обыграли в Воронеже 2:0 «Факел» и дома 3:0 «Шинник».

Стоит отметить, что «Оренбург» отличается надежной защитой, пропустив за всю турнирную дистанцию только три гола, забить в девяти играх удалось 15 мячей. На своем поле команда четырежды выиграла при одной ничьей.

«Акрон»

«Акрон» по итогам прошлого сезона поднялся из второго российского дивизиона. После девяти туров ФНЛ коллектив идет в зоне вылета, на 18 месте, имея в своем активе семь очков.

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После того, как 22 августа клуб из Тольятти дома обыграл «Краснодар-2» со счетом 1:0, пять последующих игр он только проигрывал при этом даже не забив.

Сперва в этот неудачный период состоялось поражение в Кубке страны дома от «Чертаново» (0:1), после чего было четыре фиаско в чемпионате. В своей последней проведенной встрече тольяттинцы дома были повержены 0:2 «Чайкой».

В пяти выездных встречах дебютного сезона в ФНЛ, «Акрон» раз сыграл вничью и четыре игры проиграл, разница мячей составляет 1:6.

Прогноз на «Оренбург» — «Акрон»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Оренбурга» — 1.36, победа «Акрона» — 11.00, ничья — 5.60.

Рискнем в этом матче поставить на то, что «Акрон», который не забивал в пяти встречах подряд, отметится в воротах лидера чемпионата, но и пропустит тоже.

Наши прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да за 2.20. 0