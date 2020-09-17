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    Задержится ли «Рига» в Лиге Европы?

    «Рига» — «Тре Фиори». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рига» — «Тре Фиори»
    «Рига» выступает в Лиге Европы после вылета из ЛЧ
    В четверг, 17 сентября, во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы латвийская «Рига» на своей территории сыграет с клубом «Тре Фиори» из Сан-Марино. Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Рига» — «Тре Фиори».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 17 Сентября 2020 года
    Рига
  • Рига
    •  Рига 20:00 Тре Фиори Тре Фиори
  • Лига Европы. Квалификация
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    «Рига»

    Выступление «Риги» в Лиге чемпионов этого сезона ограничилось одной стадией. В 1-м раунде квалификации еврокубка этого сезона команда вылетела от «Маккаби» Тель-Авив (0:2).

    Команда Олега Кононова лидирует в латвийской Высшей лиге с 48 очками. Ближайший преследователь отстает на два балла.

    Рижане потерпели только два поражения в национальном первенстве нынешнего сезона. Их обидчиками стали юрмальский «Спартак» (1:2) и РФШ (0:2).

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    «Тре Фиори»

    Сезон 2019/2020 в Сан-Марино был отменен из-за коронавируса. Чемпион не объявлен, но на момент остановки «Тре Фиори» имел самые лучшие показатели, поэтому и представил свою страну в Лиге чемпионов.

    Как правило клубы из Сан-Марино слабо выступают в еврокубках, прекращая борьбу на первом же сопернике, но «Тре Фиори» является самым успешным ее представителем, потому что смог пройти хоты бы один раунд.

    Это событие произошло в Лиги Европы-2018/19, где «три цветка» на предварительной стадии выбили валлийский «Бала Таун» (3:0 и 0:1). В следующем раунде их разгромил в двух встречах словенский «Рудар» (0:3 и 0:7).

    Тем не менее, команда в главном еврокубке не задержалась, проиграв 1-м отборочном раунде «Лингфилду» (0:2) дома.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля 1,10, тогда как успех гостей оценивается в 13,00, ничья — в 9,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Рига» выиграет, и в матче будет забито четыре или более голов за 1,85. 0

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    «Рига» — «Тре Фиори». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года. Прогноз на «Рига» — «Тре Фиори». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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