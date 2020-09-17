ЦСКА София — БАТЭ. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 17 сентября 2020 года

В четверг, 16 сентября, софийский ЦСКА на своем поле примет БАТЭ в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в столице Болгарии, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА София — БАТЭ.

ЦСКА София

Софийский ЦСКА начал свой путь в еврокубках с первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором одолел мальтийский «Сиренс» (2:1).

По ходу встречи «армейцы» уступали, но быстро сравняли счет, а победный гол забили за минуту до конца основного времени усилиями Али Соу.

В чемпионате Болгарии сезона 2019/20, в котором сыграно пять туров, ЦСКА занимает третье место с 11 баллами.

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Софийская команда обыграла «Ботев Пловдив» (2:1), «Ботев Враца» (2:1) и «Славию» (1:0), а также разошлась миром с ЦСКА 1948 (2:2) и «Черно Море» (1:1).

БАТЭ

Для БАТЭ данный матч станет первым в новом еврокубковом сезоне. При этом борисовская команда впервые с 2007 года осталась без путевки в Лигу чемпионов.

«Желто-синие» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 46 очков после 23 туров.

В трех последних матчах БАТЭ переиграл «Городею» (1:0), «Неман» (2:0) и «Смолевичи» (5:2).

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Также в конце августа борисовская команда вышла в 1/8 финала Кубка Белоруссии, разгромив «Гранит-Микашевичи» (5:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ЦСКА — 2.23, победа БАТЭ — 3.20, ничья — 3.20.

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Мы же верим в «желто-синих», за плечами которых гораздо больше еврокубкового опыта.

Да, в прошлом сезоне БАТЭ не защитил чемпионский титул в Белоруссии, отдав его брестскому «Динамо», зато в настоящее время ведет плотную борьбу с солигорским «Шахтером» за первую строчку.

ЦСКА во внутреннем первенстве не слишком успешен, он с трудом прошел малоизвестный мальтийский клуб в первом раунде квалификации, поэтому мы поставим на гостей. Наш прогноз — «БАТЭ не проиграет и тотал меньше 3,5» за 2.20.

Альтернативный вариант — «победа БАТЭ с форой 0» за 2.30. В таком случае придется рассчитывать на то, что белорусская команда выиграет в основное время, не доводя дело до овертайма или пенальти. 0