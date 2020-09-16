«Звезда» (Пермь) — «Сочи». Прогноз и ставки на Кубок России 16 сентября 2020 года

«Сочи» сыграет на выезде с пермской «Звездой» в первом туре группового этапа Кубка России. Матч состоится 16 сентября в Перми, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Звезда» (Пермь) — «Сочи».

«Звезда»

«Звезда» стартовала в Кубке России с 1/128 финала. На этой стадии пермская команда одержала гостевую победу над «Тюменью» со счетом 2:1.

Далее, в 1/64 финала, была домашняя встреча с «Челябинском» — команда Рустема Хузина выиграла 3:1.

В турнирной таблице ПФЛ после пяти туров «Звезда» занимает пятое место, набрав 10 очков.

«Сочи»

На данный момент команду Владимира Федотова можно назвать главным открытием сезона. «Сочи» занимает второе место в таблице РПЛ, находясь лишь позади «Зенита».

Беспроигрышая серия «Сочи» составляет уже семь матчей, в трех последних встречах южане не пропустили ни одного мяча.

Что касается гостевых результатов, то здесь у «Сочи» тоже один сплошной позитив — ничья со «Спартаком» и победы над «Ротором», «Тамбовом» и «Ахматом».

Прогноз и ставка

На победу «Звезды» можно поставить за 5.05, в «Сочи» букмекеры верят больше — коэффициент на гостей 1.60.

Клубы РПЛ очень часто не ставят перед собой больших задач в кубке, несмотря на то, что это неплохая возможность выиграть трофей и заодно получить прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

Как будет в случае с «Сочи», пока сложно сказать. Но далеко не факт, что южане выйдут играть с таким же настроем, как и в РПЛ.

Поэтому ставим на то, что обе команды забьют в предстоящем матче, коэффициент на данное событие — 1.90. 0