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    Сможет ли «Сочи» выиграть в Перми?

    «Звезда» (Пермь) — «Сочи». Прогноз и ставки на Кубок России 16 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Звезда» (Пермь) — «Сочи»
    «Сочи» еще ни разу не проигрывал в этом сезоне
    «Сочи» сыграет на выезде с пермской «Звездой» в первом туре группового этапа Кубка России. Матч состоится 16 сентября в Перми, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Звезда» (Пермь) — «Сочи».
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа 8 16 Сентября 2020 года
    Звезда Пермь
  • Россия. Кубок. Группа 8
    •  Звезда Пермь 17:00 Сочи Сочи
  • Сочи
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.20
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.62
  • Ставка!
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    «Звезда»

    «Звезда» стартовала в Кубке России с 1/128 финала. На этой стадии пермская команда одержала гостевую победу над «Тюменью» со счетом 2:1.

    Далее, в 1/64 финала, была домашняя встреча с «Челябинском» — команда Рустема Хузина выиграла 3:1.

    В турнирной таблице ПФЛ после пяти туров «Звезда» занимает пятое место, набрав 10 очков.

    «Сочи»

    На данный момент команду Владимира Федотова можно назвать главным открытием сезона. «Сочи» занимает второе место в таблице РПЛ, находясь лишь позади «Зенита».

    Беспроигрышая серия «Сочи» составляет уже семь матчей, в трех последних встречах южане не пропустили ни одного мяча.

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    Что касается гостевых результатов, то здесь у «Сочи» тоже один сплошной позитив — ничья со «Спартаком» и победы над «Ротором», «Тамбовом» и «Ахматом».

    Прогноз и ставка

    На победу «Звезды» можно поставить за 5.05, в «Сочи» букмекеры верят больше — коэффициент на гостей 1.60.

    Клубы РПЛ очень часто не ставят перед собой больших задач в кубке, несмотря на то, что это неплохая возможность выиграть трофей и заодно получить прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

    Как будет в случае с «Сочи», пока сложно сказать. Но далеко не факт, что южане выйдут играть с таким же настроем, как и в РПЛ.

    Поэтому ставим на то, что обе команды забьют в предстоящем матче, коэффициент на данное событие — 1.90. 0

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