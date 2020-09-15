ПАОК — «Бенфика». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги чемпионов 15 сентября 2020 года

В матче третьего квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов ПАОК примет «Бенфику» на стадионе «Тумба» в Салониках. Игра состоится 15 сентября и начнется в 21:00 по мск. Прогноз на ПАОК — «Бенфика».

ПАОК

ПАОК — команда, которая мало пропускает и очень давно не проигрывает. Беспроигрышная серия коллектива составляет 10 матчей. Сейчас клуб идет на 4-матчевой победной серии.

«Черно-белые» обыграли «Ларису» на старте Суперлиги со счетом 1:0. Перед этим хозяева выиграли у «Панатинаикоса» с тем же результатом, только игра имела товарищеский характер.

В рамках второго квалификационного раунда ЛЧ ПАОК обыграл дома «Бешикташ» со счетом 3:1. Чуть раньше команда отпраздновала победу нал «Волосом» (2:0).

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Один пропущенный мяч в четырех играх — это отличный результат. За пять домашних встреч «двуглавые орлы Севера» пропустили лишь один мяч, победив три раза и дважды сыграв вничью.

«Бенфика»

Для «Бенфики» это будет первое серьезное испытание, так как команда еще не начала сезон официально. После поражения в Кубке Португалии от «Порту» (1:2), гости завершили сезон, уступив и борьбу за чемпионство.

В августе-сентябре «орлы» провели три товарищеских поединка и одержали победу во всех. Сначала «Бенфика» отпраздновала победу над «Борнмутом» (2:1), затем обыграла «Брагу» с тем же счетом. В контрольной встрече со счетом 2:0 коллектив выиграл у «Ренна».

«Красно-белые» выиграли в четырех из пяти поединков. При этом гости чаще пропускали, так что им будет крайне сложно в Греции. Хотя судя по результатам товарищеских встреч, команда находится в нормальном состоянии.

Прогноз и ставка

За 4.50 дают победу ПАОКа и за 1.79 предлагают победу «Бенфики». На ничью букмекеры поставили коэффициент 3.65.

ПАОК очень мало пропускает. «Орлы» являются тертыми калачами в плане выступлений в Лиге чемпионов. Их опыт участия в еврокубках должен им помочь.

Таким образом, мы ждем от этой встречи борьбы и мало голов. Это турнир на выбывание, а учитывая, какие соперники сойдутся в этой игре, исход вполне вероятен. Наш прогноз — тотал меньше 2.5 за 1.87. 0