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    ПАОК и «Бенфика» сыграют «на низах»

    ПАОК — «Бенфика». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги чемпионов 15 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ПАОК — «Бенфика»
    Жорже Жезуш
    В матче третьего квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов ПАОК примет «Бенфику» на стадионе «Тумба» в Салониках. Игра состоится 15 сентября и начнется в 21:00 по мск. Прогноз на ПАОК — «Бенфика».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Сентября 2020 года
    ПАОК
  • Салоники
    •  ПАОК 21:00 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.70
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.77
  • Ставка!
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    ПАОК

    ПАОК — команда, которая мало пропускает и очень давно не проигрывает. Беспроигрышная серия коллектива составляет 10 матчей. Сейчас клуб идет на 4-матчевой победной серии.

    «Черно-белые» обыграли «Ларису» на старте Суперлиги со счетом 1:0. Перед этим хозяева выиграли у «Панатинаикоса» с тем же результатом, только игра имела товарищеский характер.

    В рамках второго квалификационного раунда ЛЧ ПАОК обыграл дома «Бешикташ» со счетом 3:1. Чуть раньше команда отпраздновала победу нал «Волосом» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Один пропущенный мяч в четырех играх — это отличный результат. За пять домашних встреч «двуглавые орлы Севера» пропустили лишь один мяч, победив три раза и дважды сыграв вничью.

    «Бенфика»

    Для «Бенфики» это будет первое серьезное испытание, так как команда еще не начала сезон официально. После поражения в Кубке Португалии от «Порту» (1:2), гости завершили сезон, уступив и борьбу за чемпионство.

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  • 07/09/2020

    • В августе-сентябре «орлы» провели три товарищеских поединка и одержали победу во всех. Сначала «Бенфика» отпраздновала победу над «Борнмутом» (2:1), затем обыграла «Брагу» с тем же счетом. В контрольной встрече со счетом 2:0 коллектив выиграл у «Ренна».

    «Красно-белые» выиграли в четырех из пяти поединков. При этом гости чаще пропускали, так что им будет крайне сложно в Греции. Хотя судя по результатам товарищеских встреч, команда находится в нормальном состоянии.

    Прогноз и ставка

    За 4.50 дают победу ПАОКа и за 1.79 предлагают победу «Бенфики». На ничью букмекеры поставили коэффициент 3.65.

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    ПАОК очень мало пропускает. «Орлы» являются тертыми калачами в плане выступлений в Лиге чемпионов. Их опыт участия в еврокубках должен им помочь.

    Таким образом, мы ждем от этой встречи борьбы и мало голов. Это турнир на выбывание, а учитывая, какие соперники сойдутся в этой игре, исход вполне вероятен. Наш прогноз — тотал меньше 2.5 за 1.87. 0

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    ПАОК — «Бенфика». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги чемпионов 15 сентября 2020 года. Прогноз на ПАОК — «Бенфика». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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