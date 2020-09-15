«Динамо» Киев — АЗ Алкмар. Прогнозы (к. 2.18) и ставки на матч Лиги чемпионов 15 сентября 2020 года

Киевское «Динамо» сыграет на своем поле с голландским АЗ Алкмар в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Матч состоится 15 сентября в Киеве, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Динамо» Киев — АЗ Алкмар.

«Динамо» Киев

Летом о киевском «Динамо» говорили не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Произошло то, что раньше могло только присниться болельщикам «Динамо» в самых кошмарных снах — главным тренером команды стал Мирча Луческу.

Реакция — шок. И поговаривают, что некоторые до сих пор очень серьезно настроены против Луческу, который в итоге решил жить на клубной базе, опасаясь за свою жизнь.

Но нам важен, в первую очередь, футбол, а не все, что около. И в этом плане у «Динамо» уже виден серьезный прогресс. В матче за Суперкубок Украины «Динамо» одержало уверенную победу над «Шахтером» — 3:1.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В чемпионате Украины динамовцы в стартовой игре разгромили «Олимпик». Во втором туре была ничья с «Десной» (0:0), но этот результат вряд ли можно назвать провалом. В прошлом сезоне клуб из Чернигова дважды выиграл у «Динамо».

АЗ Алкмар

В прошлом сезоне команде из Алкмара очень сильно повезло. Из-за досрочного завершения чемпионата Нидерландов в связи с коронавирусом АЗ так и остался на втором месте и вдобавок к этому получил еще и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

С учетом того, что чемпионат завершился на девять туров раньше и позади остались такие команды, как ПСВ и Фейенорд, это действительно везение.

В отличие от «Динамо», АЗ стартовал в квалификации со второго раунда. Голландцам пришлось играть с чешской «Викторией». И здесь АЗ тоже невероятно повезло. Команда Арне Слота ушла от поражения на пятой компенсированной минуте к основному времени, переведя игру в овертайм после реализованного пенальти. Для чехов это стало серьезным психологическим ударом, в овертайме они пропустили еще два мяча.

Прогноз и ставка

Как и до этого, в третьем раунде квалификации ЛЧ все будет решаться в одном матче, ответные встречи не предусмотрены. На победу «Динамо» можно поставить за 2.18, а на АЗ — за 3.35.

И у «Динамо» действительно есть преимущество. Во-первых, свое поле — в таких матчах, даже если на трибунах пусто, это играет роль.

Во-вторых — фактор Луческу и его невероятный опыт. Недавний матч против «Шахтера» показал, что румынский специалист до сих пор в большом порядке.

Ну и третье — АЗ после многомесячной паузы провел всего лишь один официальный матч, этого может оказаться недостаточно.

Победа «Динамо» в основное время за 2.18 — это наша первая ставка. А вторая — индивидуальный тотал «Динамо» больше 1,5 за 2.26. 0