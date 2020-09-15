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    Поможет ли киевскому «Динамо» опыт Луческу в Лиге чемпионов?

    «Динамо» Киев — АЗ Алкмар. Прогнозы (к. 2.18) и ставки на матч Лиги чемпионов 15 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — АЗ Алкмар
    Мирча Луческу
    Киевское «Динамо» сыграет на своем поле с голландским АЗ Алкмар в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Матч состоится 15 сентября в Киеве, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Динамо» Киев — АЗ Алкмар.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Сентября 2020 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 20:00 АЗ Алкмар АЗ Алкмар
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    «Динамо» Киев

    Летом о киевском «Динамо» говорили не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Произошло то, что раньше могло только присниться болельщикам «Динамо» в самых кошмарных снах — главным тренером команды стал Мирча Луческу.

    Реакция — шок. И поговаривают, что некоторые до сих пор очень серьезно настроены против Луческу, который в итоге решил жить на клубной базе, опасаясь за свою жизнь.

    Но нам важен, в первую очередь, футбол, а не все, что около. И в этом плане у «Динамо» уже виден серьезный прогресс. В матче за Суперкубок Украины «Динамо» одержало уверенную победу над «Шахтером» — 3:1.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В чемпионате Украины динамовцы в стартовой игре разгромили «Олимпик». Во втором туре была ничья с «Десной» (0:0), но этот результат вряд ли можно назвать провалом. В прошлом сезоне клуб из Чернигова дважды выиграл у «Динамо».

    АЗ Алкмар

    В прошлом сезоне команде из Алкмара очень сильно повезло. Из-за досрочного завершения чемпионата Нидерландов в связи с коронавирусом АЗ так и остался на втором месте и вдобавок к этому получил еще и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

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    • С учетом того, что чемпионат завершился на девять туров раньше и позади остались такие команды, как ПСВ и Фейенорд, это действительно везение.

    В отличие от «Динамо», АЗ стартовал в квалификации со второго раунда. Голландцам пришлось играть с чешской «Викторией». И здесь АЗ тоже невероятно повезло. Команда Арне Слота ушла от поражения на пятой компенсированной минуте к основному времени, переведя игру в овертайм после реализованного пенальти. Для чехов это стало серьезным психологическим ударом, в овертайме они пропустили еще два мяча.

    Прогноз и ставка

    Как и до этого, в третьем раунде квалификации ЛЧ все будет решаться в одном матче, ответные встречи не предусмотрены. На победу «Динамо» можно поставить за 2.18, а на АЗ — за 3.35.

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    И у «Динамо» действительно есть преимущество. Во-первых, свое поле — в таких матчах, даже если на трибунах пусто, это играет роль.

    Во-вторых — фактор Луческу и его невероятный опыт. Недавний матч против «Шахтера» показал, что румынский специалист до сих пор в большом порядке.

    Ну и третье — АЗ после многомесячной паузы провел всего лишь один официальный матч, этого может оказаться недостаточно.

    Победа «Динамо» в основное время за 2.18 — это наша первая ставка. А вторая — индивидуальный тотал «Динамо» больше 1,5 за 2.26. 0

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    «Динамо» Киев — АЗ Алкмар. Прогнозы (к. 2.18) и ставки на матч Лиги чемпионов 15 сентября 2020 года. Прогноз на «Динамо» Киев — АЗ Алкмар. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.18
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