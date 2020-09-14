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    «Лос-Анджелес Гэлакси» продлит ужасную серию «Сан-Хосе»?

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (2.77) и ставки на матч MLS 14 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
    «Сан-Хосе» пропустил 20 мячей в последних пяти матчах
    «Сан-Хосе Эрткуэйкс» встретится на своем поле с «Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках очередного тура чемпионата MLS. Встреча состоится в Сан-Хосе, начало — в 06:00 мск Прогноз на «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси».
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    Футбол. США. MLS 14 Сентября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.07
  • Ставка!
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    «Сан-Хосе Эрткуэйкс»

    В игре «Сан-Хосе» началась черная полоса. Точнее, даже так — эта полоса начинает затягиваться. Несколько дней назад «Эрткуэйкс» проиграли «Сиэтлу» с неприличным счетом 1:7, после чего рухнули в Западной конференции на последнее место.

    Меньше очков в MLS набрал только клуб Дэвида Бекхэма «Интер», который пока привыкает к особенностям лиги.

    Последний раз «Сан-Хосе» выигрывал еще в конце июля. С тех пор команда в пяти матчах набрала только одно очко. За этот период «Сан-Хосе» пропустил просто катастрофическое количество мячей — 20.

    Совсем неудивительно, что именно у «Сан-Хосе» худшая оборона в лиге, в среднем они пропускают 2,5 мяча за игру.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Между тем, «Гэлакси» входят в лидирующую группу Запада. Калифорнийцы отстают от лидера конференции «Сиэтл Саундерс» на четыре очка, но у них есть еще игра в запасе.

    Беспроигрышная серия «Гэлакси» составляет уже пять матчей. Но самое примечательное, что в четырех случаях команда Гильермо Скелотто одержала победы и каждый раз забивала не менее двух мячей. Несмотря на то, что из-за травмы до сих пор не может играть главная звезда команда мексиканец Чичарито.

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    С обороной у «Гэлакси» дела тоже обстоят намного лучше, чем у соперника: гости пропустили 15 мячей, что, в принципе, более-менее адекватно.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сан-Хосе» можно поставить за 2.97, на «Гэлакси» — за 2.16, а на ничью — за 4.00.

    Тут, видимо, букмекеры намекают, что серия хозяев в какой-то момент все-таки должна прерваться. Логика в этом есть, но прямо сейчас «Сан-Хосе» находится в ужасном состоянии, тогда как гости явно на ходу.

    Поэтому — победа «Лос-Анджелес Гэлакси» + общий тотал матча больше 2,5 за 2.77. Матч наверняка получится результативным, обе команды не могут похвастаться супер уверенной игрой в обороне. Но как минимум на один мяч больше должны забить футболисты «Гэлакси». 0

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    «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (2.77) и ставки на матч MLS 14 сентября 2020 года. Прогноз на «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.77
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