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    «Вест Бром» и «Лестер» много не забьют

    «Вест Бромвич» — «Лестер Сити». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч АПЛ 13 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Лестер Сити»
    Джейми Варди
    В стартовом матче нового сезона АПЛ «Вест Бромвич» сыграет с «Лестер Сити». Команды сыграют на стадионе «Хоторнс» 13 сентября. Начало в 16:00 по мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Лестер Сити».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Сентября 2020 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 16:00 Лестер Лестер
  • Лестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.85
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.02
  • Ставка!
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    «Вест Бромвич»

    Набрав 83 очка, «Вест Бромвич» занял второе место в таблице Чемпионшипа, благодаря чему напрямую вышел в АПЛ. Под конец сезона команду потрепало. Хозяева не смогли выиграть в четырех заключительных турах сезона.

    «Мешки» сыграли вничью с «Блэкберном» (1:1) и «Фулхэмом» (0:0), после чего проиграли «Хаддерсфилду» 1:2. В последнем туре была ничья с КПР (2:2).

    В межсезонье «дрозды» провели контрольный поединок с «Брайтоном» и довольствовались лишь ничьей.

    Дома команда не проигрывает на протяжении пяти поединков — 2 победы и 3 ничьи.

    «Лестер»

    «Лестеру» предстоит тяжелый сезон. Команда будет выступать в еврокубках. Так что год будет длинным.

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    • Подопечные Роджерса заняли 5 место, набрав 62 очка. Они отобрались в Лигу Европы. Сезон команда закончила двумя поражениями от «Тоттенхэма» (0:3) и «Ман Юнайтед» (0:2).

    В рамках товарищеских встреч «лисы» обыграли «Бирмингем» 2:0, сыграли вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (0:0) и «Блэкберном» (1:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Отметим, что в обороне «Лестер» не сможет выпустить Рикарду Перейру и Джонни Эванса. Они травмированы. Вдобавок к этому был продан Бен Чилуэлл. Есть вопросы по состоянию Джеймса Мэддисона.

    Прогноз и ставка

    «Лестер» слегка усилил линию обороны. Филипп Бенкович и Тимоти Кастань смогут сыграть против «Вест Бромвича». Но все же из-за отсутствия Чилуэлла и Перейры команда может испытывать проблемы при построении атакующей игры через фланги.

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    На хозяев букмекеры дают 3.95, а на гостей — 1.99. На ничейный исход был поставлен коэффициент 3.55.

    «Вест Бром» постарается сыграть от обороны, чтобы не оступиться на старте сезона. «Лестеру» с такими потерями будет сложно вскрыть оборону соперника. Все-таки фланги у «лисов» задействуются очень часто. Будет не хватать динамики. Мы ставим на тотал меньше 2.5 за 1.90. 0

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    «Вест Бромвич» — «Лестер Сити». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч АПЛ 13 сентября 2020 года. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Лестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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