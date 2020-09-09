«Чайка» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч ФНЛ 9 сентября 2020 года

В среду, 9 сентября, в рамках 8-го тура розыгрыша ФНЛ песчанокопская «Чайка» на своем поле сыграет с московским «Торпедо». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Чайка» — «Торпедо».

«Чайка»

«Чайка», которая в прошлом сезоне финишировала в середине турнирной таблице ФНЛ, в текущем первенстве первой лиги по итогам семи туров идет 15-й с девятью набранными баллами.

Коллектив из Ростовской области начал этот чемпионат с 4-матчевой безвыигрышной серией, проиграв дома по 0:3 «Аланией» и «Крыльям Советам», а также расписав выездные мировые с «Нефтехимиком» и «Текстильщиком» (по 1:1).

Но в последующих трех игровых днях коллектив не проигрывает. В пятом и шестом туре «Чайка» в родных стенах по 2:1 одолела «Волгарь» и «Факел».

В своей последней проведенной встрече клуб из Песчанокопское поделил очки на выезде с ярославским «Шинником» — 0:0.

«Торпедо»

«Торпедо» в минувшем сезоне было в шаге от повышения в классе. В текущем первенстве после семи игровых дней идет девятым с 12 зачетными пунктами.

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Стартовый поединок нового чемпионата «автазаводцы» провели неудачно, уступив в Ярославле местному «Шиннику» (0:1), после чего они не проигрывают.

Сперва были две ничьи по 1:1 со «Спартаком-2» и «Акроном». В последующих турах «торпедовцы» разгромили на выезде «Краснодар-2» (3:0) и «Велес» (5:0), затем поделили очки с «Балтикой» (1:1) на своей территории.

В минувшем туре москвичи добыли волевую гостевую победу над «СКА-Хабаровском» (4:2), проиграв первый тайм 0:2 и забив три гола в последней 10-минутке.

Единственный очный поединок этих команд принес «Торпедо» домашнюю викторию со счетом 2:1.

Прогноз и ставка на «Чайка» — «Торпедо»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Торпедо» — 2.52, победа «Чайки» — 2.88, ничья — 3.00.

Оба коллектива провалили старт первенства, но затем набрали неплохой ход. В данной встрече отдаем предпочтение гостям, на которых рекомендуем ставить с 0 форой. 0