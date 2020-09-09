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    Продолжит ли «Торпедо» свой подъем по турнирной таблице?

    «Чайка» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч ФНЛ 9 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Чайка» — «Торпедо»
    Футболист «Торпедо»
    В среду, 9 сентября, в рамках 8-го тура розыгрыша ФНЛ песчанокопская «Чайка» на своем поле сыграет с московским «Торпедо». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Чайка» — «Торпедо».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Сентября 2020 года
    Чайка
  • Песчанокопское
    •  Чайка 18:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.45
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Чайка»

    «Чайка», которая в прошлом сезоне финишировала в середине турнирной таблице ФНЛ, в текущем первенстве первой лиги по итогам семи туров идет 15-й с девятью набранными баллами.

    Коллектив из Ростовской области начал этот чемпионат с 4-матчевой безвыигрышной серией, проиграв дома по 0:3 «Аланией» и «Крыльям Советам», а также расписав выездные мировые с «Нефтехимиком» и «Текстильщиком» (по 1:1).

    Но в последующих трех игровых днях коллектив не проигрывает. В пятом и шестом туре «Чайка» в родных стенах по 2:1 одолела «Волгарь» и «Факел».

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    • В своей последней проведенной встрече клуб из Песчанокопское поделил очки на выезде с ярославским «Шинником» — 0:0.

    «Торпедо»

    «Торпедо» в минувшем сезоне было в шаге от повышения в классе. В текущем первенстве после семи игровых дней идет девятым с 12 зачетными пунктами.

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    Стартовый поединок нового чемпионата «автазаводцы» провели неудачно, уступив в Ярославле местному «Шиннику» (0:1), после чего они не проигрывают.

    Сперва были две ничьи по 1:1 со «Спартаком-2» и «Акроном». В последующих турах «торпедовцы» разгромили на выезде «Краснодар-2» (3:0) и «Велес» (5:0), затем поделили очки с «Балтикой» (1:1) на своей территории.

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    В минувшем туре москвичи добыли волевую гостевую победу над «СКА-Хабаровском» (4:2), проиграв первый тайм 0:2 и забив три гола в последней 10-минутке.

    Единственный очный поединок этих команд принес «Торпедо» домашнюю викторию со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка на «Чайка» — «Торпедо»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Торпедо» — 2.52, победа «Чайки» — 2.88, ничья — 3.00.

    Оба коллектива провалили старт первенства, но затем набрали неплохой ход. В данной встрече отдаем предпочтение гостям, на которых рекомендуем ставить с 0 форой. 0

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    «Чайка» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч ФНЛ 9 сентября 2020 года. Прогноз на «Чайка» — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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