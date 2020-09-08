Армения — Эстония. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги наций 8 сентября 2020 года

В матче второго тура Лиги наций сборная Армении примет сборную Эстонии на стадионе «им. Вазгена Саргсяна» в Ереване. Начало поединка в 19:00 по мск. Прогноз на Армения — Эстония.

Армения

Армяне никак не могут выиграть. Они продолжают проигрывать и сейчас серия достигла отметки в четыре поражения подряд.

В прошлом туре команда уступила Северной Македонии со счетом 2:1. Уже после первого тайма Армения проигрывала 2:0 и лишь в конце матча смогла размочить счет.

Другие три фиаско коллектив потерпел в рамках квалификации к Евро-2020. Сначала было поражение от финнов со счетом 3:0, затем неудача в игре с Грецией (0:1) и полный разгром от итальянцев со счетом 9:1.

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Итого, без побед хозяева остаются уже 5 игру подряд. За этот период команда забила всего три мяча.

Эстония

У Эстонии все еще хуже. Команда продолжает оставаться без побед, причем серия куда серьезнее — 9 поединков подряд.

В первом туре Лиги наций гости проиграли дома грузинам с минимальным счетом. Это было четвертое поражение подряд. Ранее коллектив уступил Нидерландам 5:0, Украине 1:0 и Германии 3:0.

Обязательно стоит добавить, что сборная Эстонии не забивала в последних шести встречах. Соперники в основном были серьезные, но все-таки Белоруссии и Грузии можно было забить хоть раз.

Также стоит добавить, что эстонцы выиграли только один выездной матч из шести последних.

Прогноз и ставка

Вполне вероятно, что нас ждет не очень результативный матч. В 2018 году команды сыграли в нулевую ничью. Сейчас же ситуация такая, что оба соперника в атаке показывают неважный футбол. Особенно это касается эстонцев, которые не забивают шесть матчей.

Букмекеры дают на Армению 1.84, а на Эстонию они предлагают 4.90. Ничья сопровождается коэффициентом 3.25. Так что победа гостей рассматривается в последнюю очередь.

Можно поставить на тотал меньше 2.0 с коэффициентом 1.82. Коллективы мало забивают и учитывая их положение, 3 очка будут важнее количества голов.

Еще предлагаем поставить на двойной исход — победу Армении в один мяч или ничью с коэффициентом 1.72. У армян виден хоть какой-то просвет. У них нет такой затяжной безголевой серии. 0