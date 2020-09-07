«Интер Майами» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч МЛС 7 сентября 2020 года

7 сентября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на своем поле сыграет с «Нэшвиллом». Игра начнется в 03:00 по мск. Прогноз на «Интер Майами» — «Нэшвилл».

«Интер Майами»

«Интер Майами» с четырьмя набранными баллами находится на последнем 14 месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от ближайшей команды на четыре пункта.

23 августа коллектив Дэвида Бекхэма добыл свою первую викторию в истории и в сезоне, одолев в родных стенах «Орландо Сити» со счетом 3:2.

После того поединка команда из Майами была повержена в гостях своим предстоящим противником (0:1), а также расписала выездную мировую с «Атлантой» — 0:0.

Отметим, что в лазарете команды находится француз Блез Матюиди, который недавно перешел из «Ювентуса» и пока не может дебютировать за новый клуб.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» с восемью зачетными пунктами после восьми проведенных встреч расположился 12 позиции в этой же конференции.

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«Желто-черные» в течении месяца успели провести шесть встреч чемпионата, где соблюли полный паритет, выиграв две игры при двух мировых и поражениях.

В своей последней сыгранной игре коллектив в родных стенах поделил очки с «Орландо Сити» (1:1), а перед этим обыграл дома предстоящего оппонента (1:0), а еще ранее дважды проиграл.

Между собой эти команды играли только раз, где победу праздновал «Нэшвилл» (1:0).

Прогноз на «Интер Майами» — «Нэшвилл»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Интер Майами» — 2.15, победа «Нэшвилла» — 3.60, ничья — 3.40.

Прогнозируем, что коллектив Бекхэма сможет переиграть в родных стенах предстоящего противника, одержав т.с. вторую викторию в первенстве. Наша ставка на этот поединок — П1. 0