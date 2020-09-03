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    «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч МЛС 3 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс»
    «Лос-Анджелес» идет на 7-м месте
    В рамках турнира МЛС «Лос-Анджелес» сыграет с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» на стадионе «Бэнк оф Калифорния». Команды проведут встречу 3 сентября. Стартовый свисток должен прозвучать в 06:00 по московскому времени. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс».
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    Футбол. США. MLS 03 Сентября 2020 года
    Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 06:00 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс
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    «Лос-Анджелес»

    В семи матчах регулярного первенства команда из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, набрала девять очков. А в таблице Запада она занимает седьмую строчку.

    В турнире MLS Is Back подопечные Боба Брэдли сыграли вничью с «Хьюстон Динамо» (3:3) и «Портленд Тимберс» (2:2), а также разбили «ЛА Гэлакси» (6:2).

    В плей-офф «Лос-Анджелес» разгромил «Сиэтл Саундерс» (4:1), а затем проиграл по пенальти «Орландо Сити» (1:1, 4:5). 23 августа команда Боба Брэдли проиграла «ЛА Гэлакси» в очередном Эль-Трафико (0:2).

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    Поражение от того же «Сиэтл Саундерс» довело серию поражений до трех матчей.

    «Сан-Хосе Эртквейкс»

    Футбольный клуб из Сан-Хосе, штат Калифорния, находится на данном этапе турнира на 8-м месте в таблице Западной конференции с восемью очками на счету.

    В турнире MLS Is Back коллектив разошелся миром с «Сиэтл Саундерс» (0:0). После чего они победили «Ванкувер» (4:3) и «Чикаго Файр» (2:0).

    Раунд плей-офф данного соревнования начался для подопечных Матиаса Альмейды с яркого поединка против «Реал Солт-Лейк» (5:2). Но позже «Сан-Хосе Эртквейкс» проиграл «Миннесоте» (1:4).

    В прошлом туре снова случилось поражение — в дуэли с «ЛА Гэлакси» (2:3).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,60, тогда как успех гостей оценивается в 4,80, ничья — в 4,33.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лос-Анджелес» выиграет, и обе команды забьют за 2,50. 0

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    «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч МЛС 3 сентября 2020 года. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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