Фарерские острова — Мальта. Прогноз (к. 1.62 ) и ставки на матч Лиги наций 3 сентября 2020 года

3 сентября в дивизионе Д Лиги наций сборная Фарерских островов на своем поле примет национальную команду Мальты в первом туре турнира. Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Фарерские острова — Мальта.

Фарерские острова

Свою последнюю официальную игру сборная Фарер провела еще в ноябре прошлого, когда в рамках отбора к Евро-2020 на выезде проиграла Швеции со счетом 0:3.

В том квалификационном турнире «рыбаки» одержали лишь одну викторию при девяти проигрышных результатах, забили только четыре мяча, пропустили аж 30.

Отметим, что единственная виктория была добыта как раз над предстоящим противником. Почти год тому назад фарерцы в родных стенах обыграли мальтийцев со счетом 1:0.

На счету у «фиширов» за последние два года выступлений числится три виктории (дважды над Мальтой и раз над Лихтенштейном), три мировых исхода и 12 поражений, в которых в восьми встречах они даже на забивали.

Мальта

Мальта также последний раз выходила на поле в ноябре минувшего года, уступив тогда в отборе к Евро-2020 в родных стенах Норвегии со счетом 1:2.

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«Иониты» в том розыгрыше заняли последнее шестое место в своей группе, набрав всего лишь три очка, при разнице мячей 3:27. Эти баллы они добыли в игре с предстоящим противником на своей территории — 2:1.

Отметим, что виктория над фарерцами была единственной за два календарных года, еще четырежды островитяне играли вничью и 15 раз терпели фиаско. На данный момент у мальтийцев 9-матчевая проигрышная серия, в которой они забили лишь один гол.

Между собой за последние время эти коллективы играли четыре раза. Дважды победили фарерцы (дома), на Мальте раз выиграли хозяева и раз была ничья.

Прогноз и ставка на Фарерские острова — Мальта

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа Фарер — 1.62, победа Мальты — 5.85, ничья — 3.70.

Всего Фареры четырежды играли на своем поле с Мальтой, и все эти встречи выиграли. Прогнозируем, что и на этот раз «рыбаки» одержат викторию. Наши прогноз и ставка на этот поединок — П1 за 1.62. 0